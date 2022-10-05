報告發現，79.9%的香港受訪者反映疫情使他們更願意選擇可持續旅遊；51.5%受訪者意識到旅客的行為會對環境、大自然和社會產生重大影響；25%的受訪者為疫情下的旅遊限制令他們更懂得欣賞大自然，增加留港本地遊的需要。

報告又發現，有75%香港受訪者傾向支付更高旅費以抵銷碳排放，從而減少旅行所帶來的環境影響，高於球受訪者的67.7%比例。同時，共75%香港旅客願意在旅行中支付額外旅費以加入可持續元素，不過只有7.6%香港受訪者願意為可持續產品和服務額外支付逾一成旅費。

此外，有41.3%及28%的香港受訪者表示可持續旅遊產品的選擇太少，而且相關選擇的標籤不夠清晰。有46%受訪者認同網上旅行平台應更明確標示可持續旅遊產品；44.7%認為網上旅行平台應讓用戶更方便地篩選及搜尋可持續旅遊產品。

報告向亞洲及歐洲11個市場共7,705名受訪者進行問卷調查，有效問卷當中，70%的問卷來自Trip.com和攜程旅行網，其餘30%來自Google平台的協助。

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