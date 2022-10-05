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莊士國際：高收益債券投資導致1.91億元淨虧損 將於中期業績反映

莊士國際（0367）公布，截至9月底止中期業績將錄得由高收益債券投資一筆1.91億元的淨虧損，惟強調債券投資未變現公平值虧損為會計虧損，對公司並無即時現金流量影響。

公司指出，於截至今年3月底，持有列作「公平值反映於損益之金融資產」之高收益債券投資 金額約為9.89億元， 其中約5.61億元由公司的全資附屬公司持有，約4.28億元由旗下莊士中國（0298）持有。

相關報道：莊士中國債券投資損手逾億元 對中期業績構成6090萬元虧損

截至今年9月底止半年，債券投資表現持續受到高收益債券市場欠佳及反覆波動的不利影響，期內公司已縮減債券投資組合規模，並預期錄得出售及贖回債券投資之已變現收益約3.18億元，及債券利息及相關收入約4430萬元。

然而，預計有關收益將被債券投資之未變現公平值虧損約5.77億元所抵銷。上述各項 之淨影響為虧損1.91億元。

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