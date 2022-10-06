投資推廣署財經金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德表示，隨着港府放寬防疫措施至「0+3」，有助其推廣外地的家族辦公室到港投資，因過去兩年半以來都不能離開香港，影響了本地商貿表現。現時他們能夠重新到外地推廣，便能「說好香港故事」，同時讓國際投資者了解香港稅制等政策不變。
署方現時招聘團隊繼續發展海外推廣業務，黃恆德與何曉曈將率團分別到訪中東不同地方，例如杜拜等地向當地的家族辦公室進行推廣。何曉曈表示，是次出團到訪中東，因該地擁有龐大的資源外，同時中美及歐洲等全球都與當地有合作，而香港定位與國際市場接軌，因而亦有必要與中東聯繫和合作。
何曉曈續指，在疫情之前已與中東的有所聯繫，因中東與中國的文化存有差異，希望藉香港作為落腳點，透過本地的人才和金融體制，接通兩地發掘商機。黃恆德期望，中東現在在歐洲設有總部經商，希望香港能成為中東在亞洲的集中點。
談及人才外流問題，何曉曈認為暫時毋須過於擔心，因有信心香港的優勢下人才會重返，但現時也有需要落實行動，吸引他們回流本地。她續指，吸引外資到港的同時，也需要與香港的持份者緊密合作，維持本地的營商環境和信心尤為重要。另外投資推廣署在過去一年，幫助50家家族辦公室落戶香港，當中已有14家家族辦公室已設立香港據點。
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