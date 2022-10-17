恒指今早低開107點，高位升11點，其後曾全跌最多278點，高低波幅290點。恒指半日跌188點或1.13%，報16399點，大市成交金額513億元；國指跌75點或1.35%，報5553點。恒生科技指數收報3127點，跌2.46%。