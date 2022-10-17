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恒指半日跌188點 科指跌2.4% 潤歌互動升156%

恒指今早低開107點，高位升11點，其後曾全跌最多278點，高低波幅290點。恒指半日跌188點或1.13%，報16399點，大市成交金額513億元；國指跌75點或1.35%，報5553點。恒生科技指數收報3127點，跌2.46%。

藍籌股成交金額206.02億元，佔大市成交40.15%；科指成份股成交金額107.39億元，佔大市成交20.93%；國指成份股成交金額173.73億元，佔大市成交33.86%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，49隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升13.04%，收報13.18元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌8.5%，收報7.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報20.5元，升0.74%；跌幅最大的是百度（9888）創上市新低，見95.65元，收報96.55元，跌7.52%。

恒指續低於10天線(17104.6點)。科指續低於10天線(3375.19點)。

北水南下合計淨流入22.82億元，較上日減少54.75%，連續第8日流入，累計流入237.07億元，對上一次連續8日淨流入是6月20日。南水北上合計淨流出17.92億元人民幣，終止連續1日流入。

新品被指像日軍軍服，李寧（2331）今早瀉14%，同系非凡中國（8032）亦跌一成。收報53.85元，跌7.24%。非凡中國（8032）收報0.97元，跌11.82%。

騰訊（0700）曾插逾3%，險守240元關口，見近5年半低位。見52周低240.8元，收報242.6元，跌2.65%。

醫思健康（2138）半年整體銷售額升17%。見52周低4.11元，收報4.19元，跌0.48%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）見52周低2.65元，收報2.67元，跌3.61%。維達（3331）收報17.08元，跌1.04%。

潤歌互動（2422）上市，定價0.64元。創上市新高，見1.67元，平上市低位0.64元，收報1.64元，升156.25%。

中海油（0883）料今年首三季淨利潤按年升逾1倍。收報9.71元，升0.52%。

長汽（2333）擬斥最多18億人幣回購A股。見52周低7.12元，收報7.19元，跌0.42%。

贛鋒（1772）發盈喜，首三季多賺5倍。收報53.5元，升1.13%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，首三季多賺28倍。創上市新低，見58.1元，收報58.7元，跌4.94%。

阿里影業（1060）中期虧損少於3000萬。收報0.31元，跌3.13%。

林順潮連日增持希瑪眼科（3309），持股量增至55.46%。收報3.4元，跌2.58%。

南航（1055）9月客運運力投入按年跌33.8%。收報4.1元，升1.74%。

永嘉（3322）第3季實體店同店跌13%，內地跌幅最大。收報0.232元，無升跌。

富力地產（2777）9月銷售收入按年跌78%。收報1.24元，跌1.59%。

周大福（1929）第二財季內地同店銷售增3.4%，港澳增8.5%。收報14.22元，跌0.7%。

IFR：中石化（0386）重談零售業務IPO。收報3.35元，跌0.59%。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見1.67元，平上市低位0.64元，收報1.64元，升156.25%；香港教育國際（1082）創52周高，見1.81元，收報1.63元，升0.62%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見70.9元，收報71.8元，跌1.98%；佳兆業美好（2168）低見2.31元，收報2.32元，跌3.33%；保利物業（6049）低見37.9元，收報38.4元，跌1.79%；越秀服務（6626）低見2.56元，收報2.56元，跌3.4%；中梁（2772）低見0.425元，收報0.43元，跌1.15%；指尖悅動（6860）低見0.082元，收報0.082元，跌5.75%；小鵬（9868）低見32.55元，收報33元，跌7.17%；蔚來集團（9866）低見90.45元，收報92.4元，跌7.46%；零跑（9863）低見17.5元，收報18元，跌0.11%；滇池水務（3768）低見1.23元，收報1.23元，跌4.65%。

93隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.38元，收報0.42元，跌3.45%；金茂（0817）低見1.4元，收報1.42元，跌3.4%；中海宏洋（0081）低見2.65元，收報2.67元，跌3.61%；丘鈦（1478）低見2.86元，收報2.97元，升0.68%；通達（0698）低見0.076元，收報0.077元，跌1.28%；信利國際（0732）低見1.08元，收報1.11元，跌0.89%；富智康（2038）低見0.73元，收報0.74元，無升跌；騰訊（0700）低見240.8元，收報242.6元，跌2.65%；周生生（0116）低見7.65元，收報7.66元，跌1.79%；吉利（0175）低見9.7元，收報9.77元，跌3.08%。

異動股

上升異動股，包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見1.67元，平上市低位0.64元，收報1.64元，升156.25%；榮萬家（2146）收報1.95元，升39.29%；佳兆業資本（0936）收報0.46元，升21.05%；合富輝煌（0733）收報1.28元，升16.36%；明發（0846）收報0.435元，升14.47%；翰森製藥（3692）收報13.18元，升13.04%；恒偉集團（8219）收報0.335元，升11.67%；微創醫療（0853）收報16.98元，升10.4%；巨騰國際（3336）收報1.38元，升10.4%；光啟科學（0439）收報0.11元，升10%。

下跌異動股，包括，敏捷控股（0186）見52周低0.3元，收報0.3元，跌18.92%；佳民（8519）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌16.67%；星凱（1166）收報0.065元，跌13.33%；非凡中國（8032）收報0.97元，跌11.82%；WAC（8619）收報0.03元，跌11.76%；中國環保科技（0646）收報0.7元，跌11.39%；中建富通（0138）收報0.151元，跌11.18%；南戈壁（1878）見52周低0.86元，收報0.96元，跌11.11%；太陽城集團（1383）收報0.101元，跌10.62%；皇璽餐飲集團（8300）平上市低位0.016元，收報0.017元，跌10.53%；東勝旅遊（0265）收報0.036元，跌10%。

 

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