本港自8月起開始放寬海外抵港者檢疫至「3+4」，國泰航空（0293）9月客運量持續反彈，公司9月份載客26.58萬人次，較2021年同月增加101.7%，但相比疫情前2019年9月的水平仍下跌89%。國泰指出，會繼續專注盡量增加客運班次，有信心達成目標早前公布的目標，即在年底將客運航點由年初1月時的29個增加一倍﹔而因應政府將檢疫限制降至「0+3」，國泰將於11月及12月分別額外加開接近700班航班及1,200班航班，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位。
據公告，國泰9月份載客26.58萬人次，較2021年同月增加101.7%，但相比疫情前2019年9月的水平仍下跌89%，9月份的收入乘客千米數按年上升102.2%，但與2019年9月相比則減少84.1%。乘客運載率增加26.7個百分點至72.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加27.8%，與2019年9月相比下跌83.8%。在2022年首九個月，載客人次較去年同期增加124.7%，運力上升6.7%，而收入乘客千米數則上升130.6%。
貨運方面，國泰於9月份運載10.4萬公噸貨物，按年跌20.6%，與2019年9月相比減少39.7%。月內的貨物收入噸千米數按年減少28.3%，與2019年9月相比減少38.6%。運載率下跌13.3個百分點至66.4%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少14%，與2019年9月相比減少39.4%。在2022年首九個月，載貨量較去年同期下跌9.8%，運力減少23.7%，而貨物收入噸千米數則下跌31.8%。
國泰顧客及商務總裁林紹波指出，9月份的客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，平均每天載客人次進一步增加至逾8,800人水平，而載客率為72.5%。客運運力約為疫情前的16%水平。但自9月份的第二個星期起，前往美國的留學生需求放緩，惟前往英國的留學生需求則十分殷切。因此將往來香港和英國的航班由8月份的111班增加至9月份的134班，上月前往倫敦的航班載客率更高達96%。月內，國泰亦增加往來日本和東南亞的航班。
展望方面，林紹波指，國泰已在10月份分別增加往返東京（成田）及大阪班次至86班及106班，亦將於11月及12月份在之前已安排開放預訂的航班外，分別額外加開146班及234班往返日本的航班，於未來兩個月增加合共接近140,000個機位，往來大阪、東京（成田及將於11月復辦的羽田）及將於12月恢復航班的札幌。
公司又會於11月及12月大幅增加往來倫敦希斯路的航班，於未來兩個月額外增加31,500個機位，在若干12月份的日子前往倫敦希斯路的航班更將增至每日四班。
其他報道
港元拆息全線向上 港元再觸7.85 1個月HIBOR連升4日
滬深三大指數低開 人行有5000億MLF和210億人幣逆回購到期
恒指低開107點 科指跌1.4% 潤歌互動上市升103.1%