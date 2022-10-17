此外，71%受訪者表示使用生活百貨送遞服務的次數按年增加，46至55歲的受訪者使用生活百貨送遞服務的金額為最高。70%受訪者表示，如果其訂單能在10至15分鐘內送達，更能吸引其頻繁使用生活百貨送遞服務。

外賣服務方面調查亦顯示，平均每月在外賣服務上花費超過2000元的受訪者，比例從2019年的12%上升到2022年的23%。

過去一年，外賣服務的月均消費金額依次最高為灣仔區（1844元）、中西區（1810元）和元朗區（1678元）。與九龍區（14%）及新界區（15%）的受訪者相比，港島區的消費者（22%）更喜歡透過外賣服務，作為辛勤工作或工作表現出色的自我獎勵。

即使防疫措施逐步放寬，大多數受訪者預計來年將繼續或增加使用外送服務（外賣服務為72%；生活百貨送遞服務為65%）。

生活百貨方面，香港消費者於生活百貨送遞服務的平均每月消費金額達1595元。46至55歲的受訪者使用生活百貨送遞服務的金額為最高，平均每月消費金額為1931元。相比之下，18至25歲的受訪者平均每月消費金額僅為1078元。

是次調查委托Censuswide於今年9月進行，透過訪問1000名本地消費者，分析食物及生活百貨送遞服務的最新趨勢。

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