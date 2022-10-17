報告顯示，商業活動預期指數從第二季度的 52.5跌至第三季度的 49.9，為9個季度以來首次跌破 50，反映企業對經濟勢頭的快速復蘇不抱太大希望，並更加謹慎地看待第四季度前景。在 11 個「粤港澳大灣區」城市中，香港及廣州在「現狀指數」均錄得增長，惟均未高於50樂觀分界線。另香港是唯一在「預期指數」中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3。

行業方面，「金融服務」是唯一在「現狀指數」及「預期指數」均有改善的行業，分別上升7.9 點至47.3及上升9.1 點至51.5。主要原因可能包括近期通過降低銀行「自身借貸成本」或放寬房地產行業限制實施的政策寬鬆，有助於銀行緩解與資產品質和貸款增長相關的一些下行風險。

「創新科技」則跌幅最大，其「現狀指數」及「預期指數」分別下挫了 10.7 點至39.6 和15.3 點至46.0。劉健恒解釋，消費者需求放緩、產能增長強勁、全球庫存量高企，加上本地市場對監管措施收緊的憂慮揮之不去，相信都是指數急跌的原因。

此外，約有一半受訪者近月在物流運輸方面仍受疫情影響，不過，逾九成指內地近日縮短入境旅客的離境期有助改善情況。

貿發局研究總監范婉兒表示，內地佔香港出口六成，隨第一至二季出口數字慢慢改善，內地經濟繼續復蘇，是對港出口的正面因素，但在外圍因素的影響下，料出口的增長會維持緩慢增長。

GBAl是市場針對粤港澳大灣區營商景氣進行的前瞻性季度調查，渣打與貿發局合作每季訪問逾1,000家大灣區企業，涵蓋製造及貿易、零售及批發、金融服務、專業服務和創新科技行業。

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