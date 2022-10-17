moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

渣打大灣區營商景氣指數第三季跌至41.3 連續五季減弱

「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI)，區內的「營商信心 」從第二季的 43.3 降至 41.3 ，為連續第五個季度減弱。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，近期香港放寬人境檢疫措施，料在未來幾個季度將繼續保持復蘇的步伐，但是受外圍因素影響，如衰退風險日增及內地經濟放緩，再加上本地市場受利率上升和房地產市場疲弱所拖累，復蘇的速度和幅度將受到限制。

報告顯示，商業活動預期指數從第二季度的 52.5跌至第三季度的 49.9，為9個季度以來首次跌破 50，反映企業對經濟勢頭的快速復蘇不抱太大希望，並更加謹慎地看待第四季度前景。在 11 個「粤港澳大灣區」城市中，香港及廣州在「現狀指數」均錄得增長，惟均未高於50樂觀分界線。另香港是唯一在「預期指數」中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3。

行業方面，「金融服務」是唯一在「現狀指數」及「預期指數」均有改善的行業，分別上升7.9 點至47.3及上升9.1 點至51.5。主要原因可能包括近期通過降低銀行「自身借貸成本」或放寬房地產行業限制實施的政策寬鬆，有助於銀行緩解與資產品質和貸款增長相關的一些下行風險。

「創新科技」則跌幅最大，其「現狀指數」及「預期指數」分別下挫了 10.7 點至39.6 和15.3 點至46.0。劉健恒解釋，消費者需求放緩、產能增長強勁、全球庫存量高企，加上本地市場對監管措施收緊的憂慮揮之不去，相信都是指數急跌的原因。

此外，約有一半受訪者近月在物流運輸方面仍受疫情影響，不過，逾九成指內地近日縮短入境旅客的離境期有助改善情況。

貿發局研究總監范婉兒表示，內地佔香港出口六成，隨第一至二季出口數字慢慢改善，內地經濟繼續復蘇，是對港出口的正面因素，但在外圍因素的影響下，料出口的增長會維持緩慢增長。

GBAl是市場針對粤港澳大灣區營商景氣進行的前瞻性季度調查，渣打與貿發局合作每季訪問逾1,000家大灣區企業，涵蓋製造及貿易、零售及批發、金融服務、專業服務和創新科技行業。

 

 

其他報道

字節跳動據報裁撤「派對島」項目團隊

滬深三大指數高收 滬指漲0.42%

【選股王】中石化考驗3.3元低位支持 倘守穩或營造小雙底回升

【有片：埋身擊】澳元紐元低位徘徊 須出現逆轉訊號才買入

永耀集團︰未獲債權人支持重組 今被除牌

歐盟建議各國將供應鏈移離內地

戶戶送：消費者使用外送服務愈趨增加

消息指《施政報告》將設搶人才辦公室

國泰：香港和內地留學生推動 上月載客人次倍升至26.6萬

俄商人據報在港辦理銀行業務面臨困難 匯豐已停止提供零售投資服務

恒指半日跌188點 科指跌2.4% 潤歌互動升156%

一文睇清旅遊保新冠賠償差距 業界：行程受影響衍生費用或不保

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.1%

復星據報150億元售南鋼股份 復星南鋼今早齊停牌