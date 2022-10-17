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信銀國際：料最優惠利率今輪最終升至6厘 港經濟或縮0.8%

美國聯儲局今年大幅上升利率，帶動香港銀行最優惠利率在9月上調0.125厘，信銀國際首席經濟師卓亮認為，現時美國加息已到尾聲，預期在今年餘下兩次議息和明年初，合共議息4次。他認為最優惠利率加幅有限，若港銀跟隨在各次議息後上調0.25厘，最優惠利率今輪最終料將加至6厘水平。港元拆息則會較跟貼美息上升，料1個月拆息明年會升至4厘以上。

本港樓市受加息影響下跌，卓亮預料今年全年私人樓價跌幅會有一成。市傳周三公布的施政報告，將放寬外來專才的15%買家印花稅，他指雖對樓市正面，不過息口對樓價影響更大，料難扭轉樓市下跌。對於香港經濟增長，他指本港出口明顯轉弱，今年改善經濟幅度強差人意，料今年香港GDP將按年收縮0.3至0.8%，不過明年經濟繼續復常，防疫措施有較大放寬空間，加上今年基數較低，失業率穩步下降，認為明年香港經濟會有明顯增長，料可達到4%。

中國內地將在明日公布第三季GDP，卓亮指第二季中國經濟見底後，第三季有溫和的復蘇，出口受外圍消費疲弱影響，新冠肺炎防疫政策和房地產市場會是及後影響中國經濟的關鍵因素，預期第四季經濟不平衡復蘇持續，由固定投資彌補私人消費的損失，全年經濟增長3%至3.5%。貨幣政策的方向雖然仍傾向寬鬆，但整體物價、人民幣匯率、中美息差等因素，或間接限制貨幣政策的調整空間，預計今年內不會再有減息或降低存款準備金率，及後下調的幅度亦會均較爲溫和。

中共二十大會議正在舉行，卓亮指大會報告淡化經濟增長速度措述，會議對經濟政策沒有重大改變，未見會對短期股市有影響。卓亮又指出，近年中國經濟增長幅度打破過去穩定地上升，政府提倡「高質量發展」，認為難以預期未來中國經濟增長，會企穩在甚麼水平以上。

全球經濟方面，卓亮指央行進取加息，令外圍經濟由現在至明年中開始衰退的機會正在增加，是2008年以來最複雜的情况。雖然衰退風險增，料在通脹壓力下，料聯儲局利率在2024年前也不會減息，今輪利率上升終料升至5厘。

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