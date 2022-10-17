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投委會推理財教育活動 長者中心推桌遊助減低受騙機會

投委會今年成立十周年，籌備不同活動以教育香港大眾掌握理財知識，而在今日起展開新一輪跨媒體投資者及理財教育活動，透過電視、戶外廣告及社交媒體推廣宣傳，呼籲大眾培養良好的理財習慣，提升財務抗逆能力。

投委會引述香港警務處統計的數字，2022年上半年的詐騙案按年急升42%至超過1.2萬宗，涉案金額約21億港元。推出的活動涵蓋不同年齡層，包括推出預防金融騙案的教育桌上遊戲「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」，協助市民辨別懷疑金融騙局；推出網上遊戲「錢宇宙傳說」，教育年輕人認識個人財務遇到風險和騙案；以及「錢家講成語」透過動畫教育小學生理財等。

該桌上遊戲於今年初在社區長者中心試行，獲香港城市大學協助進行成效評估，結果反映該桌上遊戲對預防金融騙局有正面作用。因有參與者中只有19%會向模擬金融詐騙電話中的陌生人透露個人資料，遠低過對照組的44%。結果顯示，有約10%長者參與桌上遊戲後的防騙能力有顯著提升，有約18%受騙風險同時相對降低，另有約16%對潛在金融騙局的防範意識亦錄得明顯增長。

投委會主席杜淦堃表示，環球通貨膨脹、波動的市場和生活環境等因素，均構成對財務抗逆能力的考驗，投委會十周年推出的活動提醒市民， 憑市場知識、資金管理和規劃，裝備自己以面對突如其來的財務衝擊。

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