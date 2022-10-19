港元現報7.8499元貶值3點子，曾貶值最多4點子，報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.24點子至1.81821%；1星期HIBOR升1.86點子至2.11804%；2星期HIBOR升1.82點子至2.29732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.38點子至4.11869%；6個月期HIBOR升8.61點子至4.54268%；12個月期HIBOR升5.61點子至4.87339%。

美元指數現報112.042貶值0.088點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報3.47986%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7477%，連續4日收窄，利差是2022年10月05日後最高，當日差距為-0.6785%

對上一次連續4日收窄，是2022年9月20日，當日利差報-0.505%。

其他報道

施政報告2022︱政府成立「香港投資管理有限公司」 進一步用好財政儲備

黑田東彥：日圓單邊貶值不利日本經濟

財政部禁虛增土地出讓收入 料為非市場化城投拿地行為降溫

Netflix扭轉用戶流失之勢 第三季客戶數量回復增長

港股ADR跌208點 夜期低水227點 美期升 亞股個別發展 港交所等業績

蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量 已通知至少一家內地廠商

美國擬投放更多儲備石油 另擬不高於72美元買紐油

道指升337點 創近一個月高 兩日累升888點