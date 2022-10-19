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1個月HIBOR連升6日 再創近三年高 港元再逼近7.85

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升9.9點子至2.73214%，是2019年11月14日後最高，當日報2.75143%。對上一次連升6日是9月16日，當日拆息報2.35982%。

港元現報7.8499元貶值3點子，曾貶值最多4點子，報7.85元，亦曾升值最多1點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.24點子至1.81821%；1星期HIBOR升1.86點子至2.11804%；2星期HIBOR升1.82點子至2.29732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.38點子至4.11869%；6個月期HIBOR升8.61點子至4.54268%；12個月期HIBOR升5.61點子至4.87339%。

美元指數現報112.042貶值0.088點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報3.47986%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7477%，連續4日收窄，利差是2022年10月05日後最高，當日差距為-0.6785%

對上一次連續4日收窄，是2022年9月20日，當日利差報-0.505%。

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