提升融資平台國際化方面，港交所（0388）於明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資；同時構思活化 GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台。

至於強化最大離岸人民幣業務中心優勢，香港目前處理全球約75%的離岸人民幣結算，政府會推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務，並優化市場基建。

加強互聯互通方面，政府擬全速落實中證監早前宣布支持的一系列互聯互通安排，包括今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易機制，並盡快完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」的準備工作。此外，會研究優化債券通「南向通」，促進更多元化的點心債發行和交易，並繼續與內地商討更多互聯互通擴容方案。

政府會爭取短期內在南沙、前海等成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援，亦為大灣區保險市場互聯互通踏出重要一步。

至於發展綠色和可持續金融，政府將推動香港成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台，以及在香港建設國際碳市場，並支持港交所繼續推展與廣州金融機構等在碳市場發展的合作。

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