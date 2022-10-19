該筆公司債「20旭輝03」發行總額為7.5億元，票面息4.23厘，年期5年，即到期日為2025年10月25日，附第三年末投資者回售選擇權及發行人票面利率調整選擇權。

港股內房受昨日碧桂園（2007）及龍湖（0960）等多間內房指正推進由中債信用增進投資股份有限公司提供全額擔保的債券（簡稱「中債增」）發行，另一示範內房新城系下的新城控股（滬6001155）計劃發行15億元「中債增」債券。

內媒澎湃新聞亦指出，旭輝亦傳有意發行不超過10億元的「中債增」債券。但更值得留意的是，部分一直未參與試點的房企包括卓越置業旗下的卓越商管於10月3日已成功發行6億元「中債增」，中駿（1966）亦計劃發行「中債增」債券，不過公司更回應指之前一直有在積極溝通，但目前仍無進一步落地細簡。另外尚有綠地控股（滬600606）、金輝集團（0137）及合景泰富（1813）等非試點房企亦傳有意發行「中債增」債券。

雖然有傳非試點房企亦能發「中債增」債券，但此前「示範房企」雖獲批發行「中債增」債券，惟至今發行額度僅十至數十億元，如龍湖近三月只成功發行32億元的信用債、碧桂園發行15億元、旭輝更僅得12億元等。而且，目前市場對內房信心薄弱，對內房發行的信用債、公司債等即使在獲擔保下仍需求淡薄。

受上述消息刺激，內房股今早逆市攀升，特別小型民企包括禹洲（1628）暫升8.97%、金輝控股（9993）暫升6.95%、弘陽（1996）暫升4.55%、龍光（3380）升3.33%、綠地香港（0337）暫升3.26%﹔大型股方面，四大藍籌內房潤地（1109）、中海外（0688）、碧桂園（2007）及龍湖（0960）分別暫升2.71%、2.25%、2.13%、0.63%。

物管股亦向上，當中旭輝系的旭輝永升（1995）暫升7.56%、融創服務（1516）1.7%、當代系的第一服務（2107）升5.88%。

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