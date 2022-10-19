行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，報告指出香港是全球第六大商品貿易中心，政府會積極尋求加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。RCEP涵蓋15國共22億人口，佔全球近三成貿易量，加入RCEP有助企業減低經營成本並開拓海外市場，鞏固及更好發揮香港作為國際貿易中心的地位。
此外，為協助中小企增加海外訂單，政府為支持會展業，延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。為鞏固香港作為國際大型會展的首選地，政府會推展亞洲國際博覽館第二期項目，連同香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，大幅增加大型會展空間。
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