美股上升，港股隨夜期、ADR走勢，恒指今早低開108點，早段曾倒升8點，施政報告開始公布後見低位，跌223點，半日高低波幅232點。
恒指半日跌198點或1.18%，報16715點，大市成交金額411億元；國指跌84點或1.46%，報5672點。恒生科技指數收報3249點，跌2.59%。
藍籌股成交金額148.96億元，佔大市成交36.24%；科指成份股成交金額79.13億元，佔大市成交19.25%；國指成份股成交金額122.06億元，佔大市成交29.69%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌24隻升，44隻下跌，5隻無升跌。長建（1038）升4.08%，收報36.95元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.46%，收報47.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報5.77元，升1.76%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見32.25元，收報32.3元，跌8.24%。
恒指續低於10天線(16972.24點)。科指續低於10天線(3329.78點)。
北水南下合計淨流入13.36億元，較上日減少73.96%，連續第10日流入，累計流入334.42億元，對上一次連續10日淨流入是6月22日。南水北上合計淨流出15.98億元人民幣，較上日減少57.45%，連續第3日流出，累計流出97.8億元。
傳非試點房企亦可發中債增債券，小型內房禹洲（1628）金輝（9993）急升。禹洲收報0.25元，升6.84%。金輝收報3.2元，升5.96%。
施政報告2022︱盡快完成兩地利率互換「北向通」，優化債券通「南向通」。港交所（0388）收報256.6元，跌0.54%。
施政報告2022︱合資格外來人才在成為永久性居民後，買樓可獲退還額外印花稅。新世界發展（0017）見52周低19.5元，收報19.58元，跌4.02%；新鴻基地產（0016）收報91.4元，跌1.51%；長實集團（1113）收報46.5元，升2.42%；恒地（0012）收報22.15元，跌0.45%；信和置業（0083）收報10.06元，升1.11%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報0.83元，跌1.19%。港交所（0388）收報256.6元，跌0.54%。
蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量，已通知至少一家內地廠商。手機設備股舜宇（2382）收報76.25元，跌2.62%。高偉電子（1415）收報11.2元，跌2.44%。瑞聲（2018）收報12.62元，升0.96%。
昭衍新藥（6127）盈喜，料今年首三季淨利潤升最多1.6倍。收報29.4元，升0.34%。
六福（0590）內地本月上旬同店銷售挫逾一成，續受疫情限制措施影響。收報19元，升1.6%。
中國智能健康（0348）斥最多3200萬購入日本高島市69幅地皮。收報0.209元，無升跌。
德昌電機（0179）發盈警，純利跌40%。收報7.62元，跌0.39%。
潤電（0836）9月售電量增5.9%，首9月累增4.8%。收報13.98元，升1.75%。
破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.52元，收報1.5元，升13.64%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.99元，收報5.87元，跌0.84%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，美的置業（3990）低見6.71元，收報7元，跌0.85%；永利澳門（1128）低見3.92元，收報3.93元，跌4.15%；小鵬（9868）低見32.25元，收報32.3元，跌8.24%；兆科眼科（6622）低見2.31元，收報2.35元，升0.86%；電視廣播（0511）低見2.99元，收報3.03元，跌0.66%；國美（0493）低見0.132元，收報0.134元，跌1.47%；信陽毛尖（0362）低見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；寶寶樹集團（1761）低見0.212元，收報0.215元，跌3.15%；微博（9898）低見105.1元，收報107.9元，跌2.09%；和譽（2256）低見3.01元，收報3.01元，跌4.44%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，聯合醫務（0722）低見0.66元，收報0.66元，跌1.49%；希慎（0014）低見18.88元，收報18.96元，跌1.46%；新世界發展（0017）低見19.5元，收報19.58元，跌4.02%；華置（0127）低見1.8元，收報1.8元，跌1.64%；大快活（0052）低見9.4元，收報9.43元，跌1.57%；太興（6811）低見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；大酒店（0045）低見6.51元，收報6.55元，跌1.06%；維達（3331）低見15.94元，收報16.14元，跌3.35%；協鑫新能源（0451）低見0.037元，收報0.038元，跌2.56%；遠東發展（0035）低見1.71元，收報1.76元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，美聯工商舖（0459）見52周低0.085元，收報0.109元，升23.86%；威華達（0622）收報0.35元，升20.69%；嘉泓物流（2130）見52周低5.96元，收報7.12元，升17.69%；茂宸集團（0273）收報0.027元，升17.39%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.52元，收報1.5元，升13.64%；匯安智能科技（8379）收報0.117元，升13.59%；順騰（0932）收報0.09元，升12.5%；遠見控股（0862）收報0.115元，升11.65%；遠大中國（2789）創上市新低，見0.023元，收報0.029元，升11.54%；中遠海能（1138）收報7.49元，升11.29%；普華和順（1358）收報0.68元，升9.68%。
下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；中國環保科技（0646）收報0.65元，跌14.47%；卡森國際（0496）收報0.35元，跌12.5%；睿見教育（6068）收報0.117元，跌11.36%；遊萊互動（2022）收報0.057元，跌10.94%；檳傑科達（1665）收報0.78元，跌10.34%；北控醫療健康（2389）收報0.079元，跌10.23%；銀城國際（1902）收報1.51元，跌9.58%；太陽城集團（1383）收報0.085元，跌9.57%。
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