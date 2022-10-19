恒指今早低開108點，早市曾倒升8點，午後持續尋底，最多跌406點，全日高低波幅415點。

恒指收市跌403點或2.38%，報16511點，大市成交金額847億元，較上日減少15.04%，是10月7日570.01億元成交後最少；國指跌158點或2.75%，報5597點。恒生科技指數收報3196點，跌4.19%。

藍籌股成交金額372.53億元，佔大市成交43.98%；科指成份股成交金額202.35億元，佔大市成交23.89%；國指成份股成交金額302.53億元，佔大市成交35.71%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中電（0002）、中海外（0688）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，61隻下跌，4隻無升跌。長建（1038）升2.54%，收報36.4元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌7.75%，收報18.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報20.85元，升0.24%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見31.55元，收報31.85元，跌9.52%。

恒指續低於10天線(16951.78點)。科指續低於10天線(3324.46點)。

北水南下合計淨流入45.4億元，較上日減少11.51%，連續第10日流入，累計流入366.46億元，對上一次連續10日淨流入是6月22日。南水北上合計淨流出60.02億元人民幣，較上日增加59.78%，連續第3日流出，累計流出141.84億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多2.4%，是10月11日後最大跌幅，低見16508.37點，是10月17日16308.95點後最低。今日收市報16511.28點，是10月13日後收市新低，當日報16389.11點。

科指曾跌最多4.24%，是10月10日後最大跌幅，低見3194.73點，是10月17日3092.21點後最低。今日收市報3196.58點，是10月13日後收市新低，當日報3157.75點。

國指曾跌最多2.78%，是10月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.86%。低見5596.12點，是10月17日5508.46點後最低。今日收市報5597.79點，是10月13日後收市新低，當日報5560.8點。

午後消息股表現

匯豐：歡迎施政報告關於鞏固香港國際金融中心舉措。匯控（0005）收報41.65元，跌1.3%。

石四藥（2005）首三季純利按年增65.2%。收報3.66元，跌0.54%。

港交所（0388）第三季盈利跌30%至22.6億，好過預期。港交所：建議針對「特專科技行業」設立上市要求。收報252.8元，跌2.02%。

今早及隔晚消息股表現

傳非試點房企亦可發中債增債券，小型內房禹洲（1628）金輝（9993）急升。禹洲收報0.241元，升2.99%。金輝（9993）收報3.2元，升5.96%。

施政報告2022︱合資格外來人才在成為永久性居民後，買樓可獲退還額外印花稅。新世界發展（0017）見52周低18.8元，收報18.82元，跌7.75%。新鴻基地產（0016）收報89.5元，跌3.56%。長實集團（1113）收報45.55元，升0.33%。恒地（0012）收報21.45元，跌3.6%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）收報0.82元，跌2.38%。

蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量，已通知至少一家內地廠商。手機設備鴻騰（6088）收報0.99元，跌2.94%。丘鈦（1478）收報3.01元，跌3.53%。舜宇（2382）收報74.65元，跌4.66%。高偉電子（1415）收報10.9元，跌5.05%。通達（0698）見52周低0.076元，收報0.077元，跌1.28%。瑞聲（2018）收報12.48元，跌0.16%。比亞迪電子（0285）收報19.14元，跌5.01%。信利國際（0732）收報1.15元，跌2.54%。富智康（2038）收報0.76元，跌2.56%。小米（1810）收報8.94元，跌2.19%。

昭衍新藥（6127）盈喜，料今年首三季淨利潤升最多1.6倍。收報30.05元，升2.56%。

六福（0590）內地本月上旬同店銷售挫逾一成，續受疫情限制措施影響。收報18.92元，升1.18%。

中國智能健康（0348）斥最多3200萬購入日本高島市69幅地皮。收報0.205元，跌1.91%。

德昌電機（0179）發盈警，純利跌40%。收報7.68元，升0.39%。

潤電（0836）9月售電量增5.9%，首9月累增4.8%。收報13.8元，升0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.66元，收報1.63元，升23.48%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.99元，收報5.84元，跌1.35%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.5元，收報0.52元，跌1.89%；越秀服務（6626）低見2.52元，收報2.52元，跌2.7%；美的置業（3990）低見6.71元，收報6.92元，跌1.98%；永利澳門（1128）低見3.8元，收報3.8元，跌7.32%；寶光實業（0084）低見0.044元，收報0.048元，跌5.88%；小鵬（9868）低見31.55元，收報31.85元，跌9.52%；中國水業集團（1129）低見0.12元，收報0.149元，無升跌；兆科眼科（6622）低見2.31元，收報2.31元，跌0.86%；電視廣播（0511）低見2.99元，收報3.02元，跌0.98%；譚仔國際（2217）低見1.94元，收報1.96元，跌3.45%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，金茂（0817）低見1.31元，收報1.31元，跌2.24%；通達（0698）低見0.076元，收報0.077元，跌1.28%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.116元，收報0.116元，跌1.69%；東風集團股份（0489）低見4元，收報4元，跌3.15%；莎莎國際（0178）低見1元，收報1.05元，跌4.55%；中華煤氣（0003）低見6.5元，收報6.52元，跌0.91%；光大水務（1857）低見1.29元，收報1.29元，跌2.27%；中國醫療網絡（0383）低見0.047元，收報0.047元，跌6%；聯合醫務（0722）低見0.66元，收報0.68元，升1.49%；檳傑科達（1665）低見0.77元，收報0.81元，跌6.9%。

異動股

上升異動股，包括，銀濤（1943）收報1.1元，升29.41%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.66元，收報1.63元，升23.48%；渝太地產（0075）見52周低0.75元，收報0.92元，升15%；微創醫療機器人（2252）收報25.55元，升14.83%；匯安智能科技（8379）收報0.117元，升13.59%；GBA集團（0261）收報0.051元，升13.33%；茂宸集團（0273）收報0.026元，升13.04%；上置集團（1207）收報0.018元，升12.5%；遠見控股（0862）收報0.115元，升11.65%；遠大中國（2789）創上市新低，見0.023元，收報0.029元，升11.54%；智雲健康（9955）收報17.4元，升10.41%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌28.57%；三巽控股（6611）收報0.211元，跌27.24%；澳洲成峰高教（1752）收報0.072元，跌16.28%；力世紀（0860）收報0.232元，跌14.07%；睿見教育（6068）收報0.114元，跌13.64%；太陽城集團（1383）收報0.082元，跌12.77%；美聯集團（1200）收報0.57元，跌12.31%；中盈盛達（1543）收報1.73元，跌12.18%；北控醫療健康（2389）收報0.078元，跌11.36%；協鑫新能源（0451）見52周低0.035元，收報0.035元，跌10.26%。

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