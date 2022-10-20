潤地其後亦宣布，伙4家香港發展商恒地、嘉華國際（0173）、新世界及信德（0242）簽訂《戰略合作協議》，針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性。

新世界行政總裁鄭志剛表示：「集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展，同時為股東及社會創造更大的價值。 」根據協議，雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，商討及研究共同合作發展之可行性，發揮最大的協同效應。雙方本著互惠共贏的原則，發掘更多合作機會，為社會創造共享價值。

新世界現時有約1500萬平方呎農地位於北部都會區，並正積極研究發展當中約400萬呎土地，假若成功轉換，預計可提供約1200萬平方呎樓面面積。集團期望是次的戰略合作協議，有助加快新世界在區內的建設及發展。

至於恒地方面，雙方以合作方式對獲認可的中港地產項目投資、建造、開發、經營、銷售甚至租賃，建立戰略合作夥伴關係。主席李家傑表示，恒地作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇。

華潤置地主席李欣則稱，協議簽署後，雙方將在香港探索發展新路向、尋找發展新動能、開拓發展新空間，加速推動在北部都會區和粵港澳大灣區的合作儘快落地，充分利用香港由治及興的黃金機遇期，和深圳雙區驅動的黃金發展期，引領香港融入國家發展大局。

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