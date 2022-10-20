moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

新世界及恒地等與潤地達成戰略合作  開發北部都會區

新世界發展（0017）及恒基地產（0012）宣布，與華潤置地（1109）簽署戰略合作協議，就北部都會區以至粵港澳大灣區等土地資源及地產項目，建立戰略合作夥伴關係，進一步加強雙方在中港兩地發展的優勢。

潤地其後亦宣布，伙4家香港發展商恒地、嘉華國際（0173）、新世界及信德（0242）簽訂《戰略合作協議》，針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性。

新世界行政總裁鄭志剛表示：「集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展，同時為股東及社會創造更大的價值。 」根據協議，雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，商討及研究共同合作發展之可行性，發揮最大的協同效應。雙方本著互惠共贏的原則，發掘更多合作機會，為社會創造共享價值。

新世界現時有約1500萬平方呎農地位於北部都會區，並正積極研究發展當中約400萬呎土地，假若成功轉換，預計可提供約1200萬平方呎樓面面積。集團期望是次的戰略合作協議，有助加快新世界在區內的建設及發展。

至於恒地方面，雙方以合作方式對獲認可的中港地產項目投資、建造、開發、經營、銷售甚至租賃，建立戰略合作夥伴關係。主席李家傑表示，恒地作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇。

華潤置地主席李欣則稱，協議簽署後，雙方將在香港探索發展新路向、尋找發展新動能、開拓發展新空間，加速推動在北部都會區和粵港澳大灣區的合作儘快落地，充分利用香港由治及興的黃金機遇期，和深圳雙區驅動的黃金發展期，引領香港融入國家發展大局。

其他報道

金管局「預先批核還息不還本」計劃延長6個月

聯通5G上客量累計達2億戶 上月淨增600萬戶

本港失業率下降至3.9% 連跌5個月

富智康推遲分拆「BFIH」於印度上市

恒指收市跌231點 成交增至1267億 近兩個月最多 北水流入4個月最多

日圓失守150關 創32年低位

特斯拉下調今年交付目標 稱不會大幅減產

中播：積極業務轉型 衛星車聯網多媒體服務最快年底起試行

滬指連跌三日 創板指險守2400點

國際金融峰會確診者據報獲准乘坐私人飛機離港

【有片：選股王】《施政報告》提及大量基建上馬 料中國建築可受惠

【有片：埋身擊】紐約期油反覆 後市有機會下試九月低位

內地擬放寬入境隔離至「2+5」 離岸人幣由貶轉升

恒指半日跌400點 曾挫500點 見13年半低 科指跌4.82%見紀錄新低

馬斯克：Tesla市值能超越蘋果與沙地阿美之總和

村田制作所：智能電話需求將進一步下滑 持續至2023年

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.4%

聯儲局褐皮書：美國經濟到10月初以「緩和的」速度增長

1個月HIBOR升至2.847% 創逾3年高 金管局入市後 港元最弱暫見7.8499

李家超：樓市辣招仍有價值 每日動態留意樓市變化