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科大：市民對數碼港元了解不多 惟觀感正面

金管局上月底公布，將開展在零售層面應用央行數碼貨幣（數碼港元）的準備工作。科技大學在8月底就採用數碼港元意向等進行調查，指有50.3%市民有意使用數碼港元作日常交易，科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，目前市民對數碼港元觀感正面，惟認知不多，有進一步了解後結果應會有所不同。

科大商學院院長譚嘉因表示，市民對會否使用數碼港元、數碼港元會否取代實體港元多持中立態度，一旦對數碼港元有更多了解，偏向支持或反對應會增加。目前金管局對數碼港元如何應用仍在探索，譚嘉因指調查可讓當局了解在發展數碼港元時，市民對數碼港元期望有甚麼的功能。

譚嘉因舉例指，市民相當着重數碼港元的安全性，有86.9%市民認為大額交易應能追蹤溯源，如同信用卡交易，以追蹤資金流向，而有86.35%市民則指小額交易則應該匿名。調查結果將有助當局在私隱和安全性考慮作出平衡。他們會持續追蹤市民對數碼港元的取態。

科大調查中，有34.1%市民有聽過央行數碼貨幣，89.3%受訪者有聽過數碼貨幣，惟78.8%受訪者從未使用或持有，反映市民對央行數碼貨幣認知不高，不過有有37.84%市民認為數碼港元將有利香港大眾，認為不利者為10.35%，其餘為中立。調查中最多市民認為，數碼港元需要具網絡安全性才能確保成功，其次為可用性和個人資料私隱，65.33%市民表示，一般况下接受數碼港元交易可以如信用卡支付般可被追蹤。

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