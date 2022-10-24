屈翠容解釋，董事會一直考慮雙重上市等各個發展方向，經過慎重考慮及衡量各項因素後啟動，推進雙重上市亦需要一定時間。至於集團會否傾向投資者在紐交所或是聯交所交易，屈翠容表示，雙重上市可便利投資者，在哪一個交易所交易可由投資者決定。

屈翠容表示，今年的淨開店目標為1000至1200間，當中繼續以肯德基品牌為主。她解釋，集團對店舖有要求，最難尋找合適人手，因此十分重視人才發展，疫情期間「應慳則慳」堅持不裁員，希望為業務打好根基。

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