百勝中國（9987）今日起在港由第二上市轉為主要上市，正式在聯交所及紐交所雙重上市，即日起亦被納入滬港通及深港通名單之內。百勝中國首席執行官屈翠容表示，紐交所仍是十分重要的交易場所，雙重上市有助增加股份流動性，股東亦十分支持。她又稱，很驚喜及感激百勝首日主要上市就納入滬深港通名單，集團的員工接下來亦可購買其股票，笑言是「double happiness（雙重快樂）」。
屈翠容解釋，董事會一直考慮雙重上市等各個發展方向，經過慎重考慮及衡量各項因素後啟動，推進雙重上市亦需要一定時間。至於集團會否傾向投資者在紐交所或是聯交所交易，屈翠容表示，雙重上市可便利投資者，在哪一個交易所交易可由投資者決定。
屈翠容表示，今年的淨開店目標為1000至1200間，當中繼續以肯德基品牌為主。她解釋，集團對店舖有要求，最難尋找合適人手，因此十分重視人才發展，疫情期間「應慳則慳」堅持不裁員，希望為業務打好根基。
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