新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛今天於「香港金融科技周2022」上，表示香港擁抱三大機遇，有望成為全球獨一無二的虛擬資產中心。他認為，政府、金融機構及投資者等各方面需要互相合作，一起消除傳統金融及去中心化金融（DeFi）的差距，使兩者進一步融合。
對於政府的「虛擬資產」服務提供者發牌制度，鄭志剛認為憑一國兩制的優勢，香港成為中國唯一合法提供虛擬資產服務的地方，將促成新機遇。他續表示，隨金管局引入虛擬資產和穩定幣監管制度，加上投資推廣署發聲支持STO（證券型代幣發行），相信利好行業。因應香港的新股集資佔據全球證券市場相當大的份額，鄭志剛預期香港的STO市場將隨之崛起，未來成為世界領先的市場。
鄭志剛又認為，香港需要完善的數碼金融生態系統和虛擬資產保管系統，以及為證券型代幣（security tokens）提供接近實時結算的交易安排；至於開發一站式平台，整合不同代幣、央行數碼貨幣（CBDC）等等，將成為香港的黃金機遇。此外，市場亦要突破當前DeFi跟功能型代幣（utility token）的界限。
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