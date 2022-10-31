moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

新世界鄭志剛：開發一站式代幣整合平台將成香港黃金機遇

新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛今天於「香港金融科技周2022」上，表示香港擁抱三大機遇，有望成為全球獨一無二的虛擬資產中心。他認為，政府、金融機構及投資者等各方面需要互相合作，一起消除傳統金融及去中心化金融（DeFi）的差距，使兩者進一步融合。

對於政府的「虛擬資產」服務提供者發牌制度，鄭志剛認為憑一國兩制的優勢，香港成為中國唯一合法提供虛擬資產服務的地方，將促成新機遇。他續表示，隨金管局引入虛擬資產和穩定幣監管制度，加上投資推廣署發聲支持STO（證券型代幣發行），相信利好行業。因應香港的新股集資佔據全球證券市場相當大的份額，鄭志剛預期香港的STO市場將隨之崛起，未來成為世界領先的市場。

鄭志剛又認為，香港需要完善的數碼金融生態系統和虛擬資產保管系統，以及為證券型代幣（security tokens）提供接近實時結算的交易安排；至於開發一站式平台，整合不同代幣、央行數碼貨幣（CBDC）等等，將成為香港的黃金機遇。此外，市場亦要突破當前DeFi跟功能型代幣（utility token）的界限。

其他報道

余偉文：年內將試驗發行政府代幣化綠債

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創14年高 連升14日 4個月最長

布林肯與王毅通話 討論負責任地管理中美關係

陳茂波：港正探索虛擬資產試點項目 包括NFT和數碼港元

繼花旗范潔恩後 巴克萊CEO據報將缺席香港國際金融峰會

政府發表虛擬資產政策宣言 證監將就零售諮詢、引入ETF 試推數碼港元

馬斯克否認裁減Twitter員工 避付股票獎勵

馬斯克：將修改Twitter用戶驗證過程 擬向Twitter Blue的持有人收費

滬深兩市主要指數低開 人行淨投放600億人幣

恒指低開32點 科指升0.2% 龍湖跌14.9% 金沙中國跌4.7%

港股ADR升97點 夜期高水157點 美期跌亞股升 澳博等業績

港交所：期貨產品市場波動調節機制今恢復

 