moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

宏寰領投VAR LIVE 估值逾8000萬美元

本地虛擬實境（VR）電競創科公司維亞科技環球有限公司（VAR LIVE Global Limited）表示，在宏寰集團領投的A輪融資，估值達逾8000萬美元，向香港創科獨角獸方向發展。公司將進一步拓展全球 VR 市場業務。

宏寰集團業務涵蓋範疇包括金融、地產、餐飲、娛樂、工程及旅遊等。網站顯示，曾投資電影「金錢帝國」，以及製作及發行電影「假冒女團」。

VAR LIVE 聯合創辦人及行政總裁吳聖鑫先生表示，「我們很高興看到公司的估值在這幾年間節節上升，今次融資計劃的順利進行令我們十分鼓舞。新一輪資金主要用作開發有潛力市場、創造更大的營收，更會用作新遊戲開發和與不同大牌 IP 合作的項目上，使公司在全球 VR 電競板塊上繼續獨佔鰲頭」。

香港數碼港行政總裁任景信先生表示，「數碼港欣聞 VAR LIVE 於短期内取得豐碩成果，尤其於疫情及經濟不穩的環境下仍能持續增長業務，為其他數碼娛樂初創企業帶來鼓舞。數碼港會繼續全力支持創新社群交流協作，拓展初創企業的業界網絡及合作，共同成就跨越界限的創新突破」。

其他報道

穆迪預計港住宅樓價未來半年下跌半成至一成

美國向歐洲盟國提議 可將罰俄措施用於內地

BC集團：當局允許數字資產零售及ETF交易 對業界生態有極大促進作用

易綱：人行就央行數字貨幣與金管局展開合作

滬指連跌3個交易日 失守2900點

香港電訊進軍親子互動遊樂場 主打科技體能競技遊戲 集團：市場反應正面

黑石總裁亦無法出席香港本周金融峰會

淘寶香港站「雙11」預售金額、訂單量達高雙位數增長