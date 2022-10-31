宏寰集團業務涵蓋範疇包括金融、地產、餐飲、娛樂、工程及旅遊等。網站顯示，曾投資電影「金錢帝國」，以及製作及發行電影「假冒女團」。

VAR LIVE 聯合創辦人及行政總裁吳聖鑫先生表示，「我們很高興看到公司的估值在這幾年間節節上升，今次融資計劃的順利進行令我們十分鼓舞。新一輪資金主要用作開發有潛力市場、創造更大的營收，更會用作新遊戲開發和與不同大牌 IP 合作的項目上，使公司在全球 VR 電競板塊上繼續獨佔鰲頭」。

香港數碼港行政總裁任景信先生表示，「數碼港欣聞 VAR LIVE 於短期内取得豐碩成果，尤其於疫情及經濟不穩的環境下仍能持續增長業務，為其他數碼娛樂初創企業帶來鼓舞。數碼港會繼續全力支持創新社群交流協作，拓展初創企業的業界網絡及合作，共同成就跨越界限的創新突破」。

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