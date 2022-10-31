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陳德霖旗下易信連：電子身份認證平台12月起在東亞中小企帳戶試用

前金管局總裁陳德霖旗下的易信連平台公布，其電子身份認證平台將在12月1日起，在東亞銀行（0023）中小企賬戶試用其系統，以解決中小企開戶難和更新資料慢的問題。

易信連平台可讓客戶在應用程式驗證公司董事身份、輸入公司架構和董事等資料，由平台向中小企業企有意開戶的銀行發出認證，加快中小企開戶時間和減少銀行進行驗證的成本。日後公司有轉換董事等變更，可經平台更新通知銀行，而銀行亦可要求公司更新資料。

陳德霖指出，銀行需遵守了解客戶要求的法規（KYC），很大部分仍以人手進行，而且銀行要求客戶親身到銀行進行身份，令客戶不便，而且法規對持有超過25%最終權益擁有人需要進行認證，令企業開戶流程長而且花費成本，有「結構性」的痛點導致開戶難。他指有企業花費三個月亦未能開戶，亦有銀行亦將成本轉嫁中小企收費開戶費用。而在開戶後，銀行要求公司定期更新公司董事結構等資料，不便客戶外亦花費銀行成本。若中小企有其他銀行戶口，或希望轉投其他銀行，中小企需要重覆以上提供戶口資料的繁複工作。

陳德霖指，中小企可在易信連平台於網上進行客戶認證、輸入和更新公司資料，平台可在香港公司註冊處或開放查冊的海外機構核實資料，對於結構簡單的公司，平台最快半小時可向銀行發出認證核實客戶資料，減少開戶時間並節省成本。另外，平台亦可讓客戶以已核實的資料，更方便地向其他銀行申請賬戶。

早前易信連公布的其餘四間合作伙伴，包括渣打、華僑永亨、虛擬銀行眾安和螞蟻。陳德霖表示，隨後將陸續公布試用，其他銀行亦正在觀望。平台令中小企方便轉會，問及會否令其他大銀行抗拒加入使用，陳德霖則認為，各銀行會有自己考量，大型銀行在考慮市佔同時，他們也要改進客戶體驗，而且對公司資料進行認證的工作量也更多。

 

 

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