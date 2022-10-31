政府指，本地生產總值下跌主要是由於季內對外需求表現疲弱所致。今年首三季的GDP按年變幅分別為跌3.9%、跌1.3%及跌4.5%。今年8月港府把香港GDP增長預測由5月時覆檢的1%至2%，向下修訂至-0.5%至0.5%。

政府發言人表示，香港經濟在2022年第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境轉差以及跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響本地需求，儘管勞工市場情況改善及8月份發放的消費券為私人消費提供了支持。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮1.3%後，在2022年第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季上升1.0%後，在第三季下跌2.6%。

按主要開支組成部分分析，私人消費開支和去年同一季度相比變化不大，但經季節性調整後按季比較繼續增長。整體投資開支按年跌幅擴大。整體貨物出口大跌，服務輸出轉為下跌。

展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策大幅收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將添加下行風險。不過，近期政府放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助服務輸出。

本地方面，疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃會繼續支持消費需求，但金融狀況收緊及資產價格隨之受壓，將更大程度抵銷這些正面影響。借貸成本上升將進一步壓抑固定資產投資。

私人消費開支與上年同期比較實質大致維持不變，與第二季情況相同。政府消費開支，繼2022年第二季上升13.0%後，在第三季與上年同期比較實質上升4.3%。本地固定資本形成總額，在2022年第三季與上年同期比較實質下跌14.3%，較第二季2.1%的跌幅為大。

貨品出口總額與上年同期比較錄得15.5%的實質跌幅，較第二季8.4%的跌幅加劇。按國民經濟核算定義計算，貨品進口繼2022年第二季下跌5.9%後，在第三季實質下跌16.0%。

服務輸出在2022年第三季與上年同期比較實質下跌3.5%，而第二季則上升2.2%。服務輸入在2022年第三季實質下跌4.0%，而第二季的跌幅為2.4%。

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