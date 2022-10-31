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日本財務省：過去1個月斥3353億元護日圓盤

日本財務省公布，在9月29日至10月27日期間，斥資6.35萬億日圓（約3353億港元） 提振日圓匯率，但沒有詳細說明干預措施發生的時點及頻率。日圓兌美元在10月21日跌穿151水平創32年低位後，曾急劇反彈。至10月24日，日圓兌美元逼近150關口之際，又突然拉升至146日圓下方。日圓匯率的不尋常拉升，引起外匯干預的猜測，不過日本政府迄今未公開證實相關操作。

日本政府及央行在9月22日曾動用近200億美元（約1560億港元）支撐日圓匯率，是24年來首次。當時日圓由145.9的24年低位，一度拉升至141水平。樂天證券首席策略師Masayuki Kubota指出，只要日本央行維持超級寬鬆政策，日本政府的干預措施將影響有限，不足以阻止日圓的貶值趨勢。

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