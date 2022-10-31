日本財務省公布，在9月29日至10月27日期間，斥資6.35萬億日圓（約3353億港元） 提振日圓匯率，但沒有詳細說明干預措施發生的時點及頻率。日圓兌美元在10月21日跌穿151水平創32年低位後，曾急劇反彈。至10月24日，日圓兌美元逼近150關口之際，又突然拉升至146日圓下方。日圓匯率的不尋常拉升，引起外匯干預的猜測，不過日本政府迄今未公開證實相關操作。