港交所（0388）行政總裁歐冠昇在金融科技周表示，金融科技在中國內地經濟不同領域中，是最有活力的部分，創新引擎繼續全速前進，新經濟板塊繼續跑贏整體股市，不少人希望投入大灣區發展，深圳擁有強大的創新能力，而香港有世界級大學和國際金融中心，形容兩者的生態圈如同將矽谷和華爾街放在同一地方，是非常獨特的存在。
歐冠昇指，香港作為大灣區最國際化的城市，讓國際投資者熟悉的環境，擁有廣濶的經濟體系，同時有可信任的法律體系、專業服務人才和監管、稅務管治，為內地公司和投資者提供國際連繫和經驗等。香港有完善流動基建，讓資金在內地和全球雙向流動，形容香港是註定要創出魔術（Hong Kong is made to make magic）的地方，讓人才、概念和資本正確地配對。
對於港交所如何獲得大灣區機遇，歐冠昇指該行已建立連繫和基礎，例如2018年進行上市改革，即允許未有收入的生物科技公司、採用不同投票權架構的新經濟公司及合資格的海外上市公司來港第二上市，明顯提升內地公司和國際資本的連接，近周港交所就便利允許未有盈利或業績支持的先進技術企業融資在港上市進行諮詢，以連接國際資本。
歐冠昇認為，將在港上市國際企業納入南向通，是潛在的遊戲規則改變者，國際企業首次可以直接連接內地大量資金，渴望探索機會的內地資金可以通過香港市場投資。
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