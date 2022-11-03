疫情持續反覆，加上經濟放緩，香港特區私營經濟於第四季開局持續收縮，企業因此遞減採購與就業職位，致令庫存水平下降。至於供應商表現倒退與通脹加劇，則於 10月進一步浮現。對於後續前景，企業連續三月看淡。

作為單一綜合指標，標普全球10月香港特區採購經理指數(PMIT™)經季調後，從9月的48.0升至49.3，連續兩月低於50 持平線，反映香港特區私營經濟於10月持續收縮。

由於市場對香港特區商品及服務的需求轉弱，因此企業於10月連續兩月減產。受訪業者透露，在經濟轉差、疫情反覆的夾擊下，客戶需求減弱，惟10月跌幅已較上月收窄。

企業從海外新接的訂單量亦見萎縮，跌速較上月減慢；但相對於來自內地的需求，則跌速加快。

為應對減產，以及需求回軟，私營經濟繼續縮減就業職位，幅度為 2020 年12月以來最急。受訪業者反映，因裁員及僱員請辭，因此減聘人手。

最新數據顯示，企業月內減購投入品，跌幅較上月加快，而基於目前市道，更積極去化庫存，致令採購庫存出現6個月以來的首個跌幅。另一方面，企業手頭積壓的工作量，則隨需求轉弱而減少。

此外，企業仍受供應商表現倒退所困擾。供應商於10月再度延長供貨時間，拖延率較上月輕微加快。對此，業者普遍認為，因疫情造成船期延誤所致。

價格壓力於第四季開局進一步加劇。由於採購價格與員工成本同時上漲，因此整體投入成本的升幅飈至6個月最高。原材料價格上揚，導致採購成本持續上升，而企業為保留班底，亦於 10月繼續調升僱員薪酬。與此同時，企業藉加價將部分成本轉嫁客戶，以期減輕負擔，而有關升幅亦較上月加快。

企業連續三月看淡業務前景，反映私營經濟依然悲觀。業者普遍憂慮，銷情仍受疫情持續以及經濟低迷所影響。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「標普全球10月香港特區採購經理指數顯示，私營經濟於第四季開局持續收縮。雖然入境檢疫於近日放寬，但據業者透露，經濟轉差與疫情反覆，繼續拖累公司的業績表現。企業不但面對市況偏弱，還須應付供應鏈問題以及通脹加劇，因此持續看淡業務前景」。「不過，整體營商信心的倒退幅度已比上月輕微，而景氣下滑的速度也明顯放緩，因此當疫情進一步回穩，則本地商務自可好轉」。

其他報道

Netflix將推出廣告版 惟仍未跟五大電影公司達成協議

美高梅中國第三季收益跌69% 轉為LBITDA 5.3億

康希諾：吸入用新冠疫苗不會大幅推高業績 曾挫逾30%

滬深三大指數大幅低開 人行進行70億人幣逆回購

恒指低開349點 科指跌3% 齊下試10天線 石藥跌8.7% 蔚來跌6.9%

利率期貨預期下兩次各加息0.5厘 今次是最後一次加息75基點

港股ADR跌412點 夜期低水46點 美期亞股跌 聯想等業績

鮑威爾：降低加息幅度將是合適之舉 離考慮停止加息還早

金管局：上調基本利率至4.25厘

鮑威爾鷹派言論拖累美股 美債息全線上升 道指跌505點 三周最大跌幅

聯儲局加息0.75厘 聲明暗示步伐或放慢