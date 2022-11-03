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陳茂波：注重金融安全  港元投機者會損手

財政司司長陳茂波今早出席國際金融領袖投資峰會，發表主題演講。他說，香港面對波動性及極端挑戰時要渡過難關，要講究金融安全。香港已建立監察系統、嚴謹監管及執行財政紀律，並有約4300億美元外匯儲備，為香港的貨幣基礎1.7倍，因此若要下注投機港元者恐會損手。他強調，香港市場維持安全運作同時，會保持活躍及流動性，冀吸引環球投資者參與，並且保持透明度及韌性，令投資者對香港市場更加信任。

他說，在過去3年，香港市場注重維持金融安全。在監察系統方面，他們已做到協調及24小時監察，並定時及臨時匯報，去察覺風險。另保持嚴謹監管，例如對受監管機構進行實地審查，及監察有關機構的報告，甚至在有需要時採取果斷行動。同時他們注重財政紀律，例如香港銀行業的資本充足率已達20％、流動比率達155％，比國際水平100%為高。在波動市况下，港元匯率保持在美元兑港元於7.75至7.85水平，金管局曾在港匯觸及弱方保證時出手，亦確保香港市場可以在任何時間给予投資者兑付。在銀行體系結餘下跌同時，反映在息率上升，以作平衡。香港亦擁有巨額外匯儲備防投機者來犯。因此他說若有人投機港元，恐會損手。

在顧及安全同時，陳茂波說，香港市場保持活躍、流通，並已向参與者定下清晰的規矩，達到透明度，及增加可預期性，冀赢得投資者信任。在市場監察方面，監管機構持續對股市分析及監察沽空活動，並對市場的集中風險保持警覺性。在期貨市場亦會做好匯報系統及交易分析等等。種種措施，旨在確保市場有序運作，保障投資者，及規避系統性風險。

 

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