市場等待美國中期選舉及經濟數據，美期向下，歐股個別發展，美匯指數早段偏軟，曾低見110.079，現報110.519。美10年債息升至4.24%。人民幣偏弱離岸價曾見7.2745，在岸價見7.2622。觀望美國情況，市場亦觀望內地清零消息、經濟前景，港股A股向下，恒指波幅指數VHSI連降兩日，降至36.16，見3日低。恒指收市跌幅收窄至38點，成交縮減至1047億。