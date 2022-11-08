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觀望中美情況 大市波幅收窄 恒指跌38點 成交跌29%至1047億

市場等待美國中期選舉及經濟數據，美期向下，歐股個別發展，美匯指數早段偏軟，曾低見110.079，現報110.519。美10年債息升至4.24%。人民幣偏弱離岸價曾見7.2745，在岸價見7.2622。觀望美國情況，市場亦觀望內地清零消息、經濟前景，港股A股向下，恒指波幅指數VHSI連降兩日，降至36.16，見3日低。恒指收市跌幅收窄至38點，成交縮減至1047億。

恒指午後變動不大，今早高開44點，高位升123點，低位跌166點，維持全日高低波幅289點。

恒指收市跌38點或0.23%，報16557點，大市成交金額1047億元，較上日減少29.52%，是11月3日986.53億元成交後最少；國指跌33點或0.6%，報5602點。恒生科技指數收報3343點，跌1.56%。

藍籌股成交金額447.49億元，佔大市成交42.74%；科指成份股成交金額271.01億元，佔大市成交25.88%；國指成份股成交金額382.92億元，佔大市成交36.57%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、平保（2318）拖累大市。友邦（1299）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌37隻升，34隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升3.64%，收報17.66元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.73%，收報67.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.56元，升1.73%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報85.25元，跌8.97%。

恒指續高於10天線(15623.2點)、20天線(15939.31點)，受制於50天線(17470.3點)。科指續高於10天線(3089.29點)、20天線(3108.44點)，受制於50天線(3534.09點)。

北水南下合計淨流入41.98億元，較上日減少14.31%，連續第24日流入，累計流入1183.26億元，對上一次連續24日淨流入是2021年1月25日。南水北上合計淨流出37.94億元人民幣，較上日減少5.9%，連續第2日流出，累計流出78.25億元。

午後消息股表現

吉利（0175）：與雷諾組合營，整合雙方技術優勢。雷諾吉利合營，將向日產、三菱等供貨，產能500萬台。收報10.98元，升1.48%。

津上機床（1651）中期少賺20%，息0.4元，下半年更為審慎。收報6.99元，升0.29%。

中駿（1966）10月合約銷售額按年減少40%。收報0.49元，跌1.01%。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）在開曼、香港被提清盤呈請，曾挫15%。收報0.42元，跌15.15%。

心泰醫療（2291）上市，定價29.15元。收報29.15元，無升跌。

寶尊電商（9991）：5000萬美元購The，Gap滬、台公司，獲大中華獨家產銷權。收報11元，跌1.61%。

eprint（1884）以1元轉售餐飲店「桔梗」母企四成股權，由股東轉做債主。收報0.24元，無升跌。

1957，&，Co.（8495）第三季純利按升1.8倍至650萬元。收報0.26元，無升跌。

吳亞軍再斥3900萬購入龍湖（0960）優先票據。收報13.4元，跌0.59%。

日清食品（1475）3.5億人幣收購旗下製造商珠海永南餘下三成股權。收報6.39元，升4.24%。

黃光裕旗下公司申報減持國美（0493）0.3%，套現1363萬。收報0.136元，跌4.23%。

吉利（0175）10月銷量升36%，純電升3.4倍，極氪增49.8倍，首次單月過萬。收報10.98元，升1.48%。

佳明（1271）：明翹滙賣樓收入入帳，中期淨溢利升近20倍。收報4.3元，升7.23%。

中信國際電訊（1883）及中電訊（0728）旗下公司投得澳門5G牌，1年內提供服務。中信國際收報2.41元，跌0.41%。中電訊（0728）收報2.79元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見2.76元，收報2.72元，升43.16%；巨子生物（2367）創上市新高，見34.65元，收報34.5元，升9.52%；康德萊醫械（1501）創52周高，見30.9元，收報30.7元，升0.49%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2.02元，升3.06%；山高控股（0412）創52周高，見4.9元，收報4.86元，升14.62%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.159元，收報0.221元，跌68.87%；東曜藥業（1875）低見2.35元，收報2.4元，跌5.14%；新世紀醫療（1518）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；偉俊集團控股（1013）低見0.033元，收報0.033元，跌8.33%；順豐房託（2191）低見2.53元，收報2.54元，跌1.93%；稻草熊（2125）低見0.68元，收報0.69元，跌28.87%；盛諾集團（1418）低見0.071元，收報0.072元，跌28%；港龍中國地產（6968）低見1.41元，收報1.45元，跌16.67%；德信中國（2019）低見0.59元，收報0.6元，跌6.25%；弘陽地產（1996）低見0.255元，收報0.265元，跌32.91%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，檳傑科達（1665）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.9元，收報0.95元，無升跌；興勝創建（0896）低見0.96元，收報1.03元，跌2.83%；敏捷控股（0186）低見0.265元，收報0.265元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.8元，收報1.05元，跌0.94%；保集健康（1246）低見0.11元，收報0.11元，無升跌；力高集團（1622）低見1.62元，收報1.64元，跌2.96%；超大現代（0682）低見0.032元，收報0.034元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，三葉草生物（2197）收報3.51元，升46.86%；潤歌互動（2422）創上市新高，見2.76元，收報2.72元，升43.16%；恒和（0513）收報0.365元，升43.14%；瑞慈醫療（1526）收報0.51元，升25.93%；金力永磁（6680）收報28.3元，升17.92%；山東新華製藥股份（0719）收報5.03元，升16.98%；愛高集團（0328）收報0.042元，升16.67%；先豐服務（0500）收報0.36元，升16.13%；威華達（0622）收報0.295元，升15.69%；山高控股（0412）創52周高，見4.9元，收報4.86元，升14.62%；祖龍娛樂（9990）收報3.46元，升14.57%。

下跌異動股，包括，銀城國際（1902）創上市新低，見0.159元，收報0.221元，跌68.87%；三巽控股（6611）收報0.12元，跌40%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.255元，收報0.265元，跌32.91%；稻草熊（2125）創上市新低，見0.68元，收報0.69元，跌28.87%；盛諾集團（1418）創上市新低，見0.071元，收報0.072元，跌28%；皇璽餐飲集團（8300）平上市低位0.015元，收報0.016元，跌20%；明發（0846）收報0.35元，跌16.67%；龍光地產（3380）收報0.42元，跌15.15%；中建富通（0138）收報0.151元，跌13.71%；零跑（9863）收報19.22元，跌13.62%。

 

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