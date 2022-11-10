廣告媒體監察公司admanGO公布，第三季本地廣告開支按年升4%至75億元，反映隨着疫情回穩，廣告商期內的廣告開支逐漸回升，加上香港7月起放寬入境檢疫安排，為本地經濟帶來新動力，政府亦於8月派發新一輪消費券，有助各行業在傳統暑假消費旺季展開宣傳工作。
各個數碼媒體的廣告開支在第三季均錄得增長，其中流動廣告廣告開支按年上升7%，桌上電腦廣告開支更錄得按年上升24%，社交媒體廣告開支亦錄得按年12%升幅，當中Facebook及Instagram分別升4%及41%。
傳統媒體方面，第三季電視廣告廣告開支與去年相若，報紙、雜誌等媒體的廣告開支仍未追及去年水平，惟普遍錄得按月升幅。
第三季最高廣告支出行業首三位包括銀行、信用卡及投資服務、藥物及醫護、浴室及家居用品，按年分別下跌3%、上升14%及8%。
第三季首十大最高廣告支出品牌集團當中，排行第一的匯豐集團廣告開支按年升17%；維特健靈的廣告開支排行第二，按年升13%。
由於暑假是消費旺季，加上政府8月派發新一輪消費券，零售業在第三季廣告開支按年升7%，DFI零售集團的廣告開支按年升9%，是第三大廣告開支品牌。
個別品牌方面，排行第六位的Samsung第三季廣告開支大升38%，主要是投放在Galaxy Z Flip 4以及Galaxy Z Fold 4手機宣傳。
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