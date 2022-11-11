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九龍倉被剔出MSCI即挫25%創33年最大跌幅 周大福、中免獲納入

MSCI明晟中期檢討結果顯示，MSCI中國指數新增36隻股份，同時剔出34隻股份，當中包括九龍倉（0004），所有變動將於11月30日收市後生效。MSCI 全球指數（MSCI Global Standard Indexes）亦剔出周大福（1929），但將其及中國中免（1880）列入MSCI新興市場指數。

九龍倉曾跌最多25.42%，是1989年6月5日後最大跌幅，當日跌幅為27.23%。今曾低見20.1元，是2021年3月29日19.88元後最低。現報23.4元，跌13.17%。

周大福曾升最多6.44%，是11月4日後最大升幅，當日升幅為8.01%。今曾高見16.2元，是10月7日16.2元後最高。現報15.98元，升4.99%。

中國中免曾升最多7.82%，是11月4日後最大升幅，當日升幅為9.74%。今曾高見182元，是11月7日184.7元後最高。現報175.9元，升4.21%。

 

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