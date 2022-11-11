港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌3.73點子至3.00583%，是10月21日後最低，當日報2.95643%。對上一次連跌8日是2月15日，當日拆息報0.15113%。
港元現報7.8396元升值47點子，曾貶值最多21點子，報7.8464元，亦曾升值最多73點子，報7.837元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升86.93點子至2.20238%；1星期HIBOR升20.65點子至2.33458%；2星期HIBOR升11.9點子至2.45988%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.25點子至4.87333%；6個月期HIBOR升5.39點子至5.19554%；12個月期HIBOR升2.74點子至5.50863%。
美元指數現報108.197貶值0.009點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報3.87857%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8727%，連續4日擴闊，利差是2022年10月17日後最低，當日差距為-0.9137%。
對上一次連續4日擴闊，是2022年10月05日，當日利差報-0.6785%。
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