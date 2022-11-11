美國通脹遜預期，市場料放慢加息步伐，美股急升，亞股今早跟隨，美期目前變動不大，另外，內地重申「動態清零」及要求進一步優化調整防控措施，恒指今早高開1039點見半日高位，曾收窄至升747點，半日高低波幅291點。三大指數創一周最大升幅及一個月高，恒指曾穿17000點關。