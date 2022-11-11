美國通脹遜預期，市場料放慢加息步伐，美股急升，亞股今早跟隨，美期目前變動不大，另外，內地重申「動態清零」及要求進一步優化調整防控措施，恒指今早高開1039點見半日高位，曾收窄至升747點，半日高低波幅291點。三大指數創一周最大升幅及一個月高，恒指曾穿17000點關。
恒指半日升881點或5.48%，報16962點，大市成交金額863億元；國指升303點或5.59%，報5720點。恒生科技指數收報3379點，升6.53%。
藍籌股成交金額418.02億元，佔大市成交48.43%；科指成份股成交金額229.18億元，佔大市成交26.55%；國指成份股成交金額353.76億元，佔大市成交40.99%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。神華（1088） 、恒安（1044）、宏橋（1378）拖累大市。
藍籌72隻升，0隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升25.3%，收報2.08元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 無升跌，收報22.85元。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報11.02元，升21.23%；升幅最細的是中芯（0981）收報16.76元，升0.48%。
恒指10天線(16002.54點)升穿20天線(15925.52點)，受制於50天線(17259.81點)。科指50天線(3475.75點)得而復失。
北水南下合計淨流入9.04億元，較上日減少77.57%，連續第2日流入，累計流入49.35億元。南水北上合計淨流入66.42億元人民幣，終止連續4日流出。
鴻海劉揚偉：鄭州富士康漸入軌道，努力在短期恢復正常產能。手機設備股普遍向上，鴻騰（6088）收報1.44元，升2.13%；舜宇（2382）收報88元，升3.04%；高偉電子（1415）收報13.16元，跌0.6%；瑞聲（2018）收報17.8元，升2.3%；比亞迪電子（0285）收報23.65元，升4.19%；信利國際（0732）收報1.19元，升6.25%；富智康（2038）收報0.78元，升1.3%。
九龍倉（0004）被剔出MSCI即挫25%創33年最大跌幅，周大福（1929）、中免（1880）獲納入。九龍倉見52周低20.1元，收報23.05元，跌14.47%。周大福（1929）收報16元，升5.12%。中免（1880）收報174.3元，升3.26%。
譚仔（2217）中期少賺40% 利潤率、中港餐廳日均收益急跌。收報1.78元，升4.71%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）收報4.37元，升2.82%。新秀麗（1910）收報18.26元，升1.44%。諾誠健華（9969）收報10.82元，升0.74%。
子不語（2420）上市，定價7.86元。收報9.2元，升17.05%。
中移動（0941）：明年派息比率提高至70%以上。收報48.95元，升1.35%。
中芯（0981）上季收入升35%，新美國晶片禁令料第四季收入按季跌13%至15%。收報16.76元，升0.48%。
金融壹帳通（6638）第三季虧損收窄至1.33億人幤。收報2元，無升跌。
人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣，M2增11.8%。建行（0939）收報4.53元，升3.19%；工商銀行（1398）收報3.68元，升3.37%。
瑞聲（2018）：料明年手機出貨量穩中有升， 部分內地廠房受疫情影響。收報17.8元，升2.3%。
蔚來（9866）第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣，10月交付量年增1.7倍。收報79.3元，升12.72%。
丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷量按年跌18%。收報3.87元，升5.74%。
越秀交通（1052）：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％，略高於業內水平仍屬安全。收報3.17元，升2.92%。
迅銷（6288）旗下Uniqlo：看好中國市場，未來2個月開逾20家門店。收報45.15元，升0.44%。
偉易達（0303）半年多賺6.6%，中期息維持17美仙。收報45.75元，升4.93%。
友和（2347）發盈喜，料半年經調整純利將不少於1570萬元。收報0.83元，升5.06%。
宏利（0945）香港第三季新業務價值按年跌30%。收報135元，升5.72%。
破頂股包括，洪九果品（6689）創上市新高，見46.15元，收報42.8元，升4.39%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.75元，收報2.5元，升1.63%；康諾亞（2162）創52周高，見57.95元，收報55.5元，升15.26%；石藥集團（1093）創52周高，見10.18元，收報9.75元，升4.28%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.35元，收報6.32元，升4.81%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見6.9元，收報6.12元，升0.82%；石藥（1093）創52周高，見10.18元，收報9.75元，升4.28%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報1.98元，跌1%；先聲藥業（2096）創52周高，見13.6元，收報12.96元，升5.02%；豐德麗（0571）創52周高，見0.5元，收報0.41元，跌4.65%。
8隻股份創上市新低，包括中國新華教育（2779）低見0.72元，收報0.78元，升4%；亨得利（3389）低見0.21元，收報0.21元，跌8.3%；新世紀醫療（1518）低見0.5元，收報0.5元，跌15.25%；PLATT NERA（1949）低見0.182元，收報0.182元，跌9%；順豐房託（2191）低見2.5元，收報2.54元，升1.2%；瑞風新能源（0527）低見0.077元，收報0.082元，跌14.58%；魯商生活（2376）低見1.83元，收報1.83元，跌5.67%；多想雲（6696）低見1.7元，收報1.79元，跌3.76%。
4隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見20.1元，收報23.05元，跌14.47%；東勝旅遊（0265）低見0.035元，收報0.035元，跌20.45%；麗展（0488）低見2.36元，收報2.36元，跌28.27%；麗新製衣（0191）低見2.32元，收報2.32元，跌26.58%。
異動股
上升異動股，包括，潤邁德醫療（2297）收報2.93元，升37.56%；旭輝（0884）收報0.98元，升36.11%；新城發展（1030）收報2.65元，升33.17%；大發地產（6111）收報0.099元，升30.26%；碧桂園（2007）收報2.08元，升25.3%；龍湖（0960）收報17.6元，升24.82%；時代鄰里（9928）收報0.53元，升24.71%；新城悅（1755）收報6元，升23.71%；合景泰富（1813）收報1.24元，升21.57%。
下跌異動股，包括，麗展（0488）見52周低2.36元，收報2.36元，跌28.27%；麗新製衣（0191）見52周低2.32元，收報2.32元，跌26.58%；華新手袋（2683）收報0.345元，跌23.33%；東勝旅遊（0265）見52周低0.035元，收報0.035元，跌20.45%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌15.25%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.077元，收報0.082元，跌14.58%；九龍倉集團（0004）見52周低20.1元，收報23.05元，跌14.47%；偉俊集團控股（1013）收報0.036元，跌14.29%；冠均國際（1629）收報0.244元，跌12.86%；萬科海外（1036）收報1.68元，跌9.19%；太陽國際（8029）收報0.199元，跌9.13%。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌8日 跌至3.005%
政治局常委堅定「動態清零」方針 大摩料正微調「動態清零」政策
九龍倉被剔出MSCI即挫25%創33年最大跌幅 周大福、中免獲納入
馬斯克：若Twitter無法短時間增加更多收入 仍有可能破產
恒指高開1039點 創1個月高 10天線升穿20天線 科指升9.9%升穿50天線
港股ADR升646點 夜期高水738點 新秀麗業績 子不語上市