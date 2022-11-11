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恒大75億人幣標售原深圳總部地皮

中國恒大（3333）今日以75.4億元（人民幣，下同）底價標售原深圳總部地皮。

深圳公共資源交易中心今日受轉讓人委託，以掛牌方式公開轉讓位於南山深灣片區的T208-0054地皮使用權，地皮面積10376.82平方米，底價約75.4億元，競買申請截止時間為2022年11月26日。

據內地傳媒報道，該地皮原本由恒大於2017年12月以55.52億元價格投得，原計劃建造為恒大總部，但建設項目自2021年9月開始已停工。

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