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中國放寬入境防疫措施 恒指升逾1000點科指急漲9%

受中國內地調整防疫措施刺激，恒指午後升幅急速擴大，由中午收升881點，擴大至現時升約1180點或7.3%，報17261點，恒生科技指數現升9.1%或288點，報3461點，國指亦升7.8%。

個股方面，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）漲逾一成，京東（9618）、美團（3690）升15.8%及12.6%；藍籌內房碧桂園（2007）、龍湖地產（0960）分别飈35%及28%。

國家衛健委今日宣布進一步優化新型冠狀病毒疫情防控措施，將入境者的「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，其間賦碼管理、不得外出。國家衛健委亦公布，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內兩次核酸檢測陰性要求，調整為登機前48小時內一次核酸檢測陰性。

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