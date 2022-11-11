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內地縮短入境隔離天數 人民幣升穿7.1水平見個半月新高

中國內地中午宣布，將入境7天集中隔離縮至5天，並維持3天居家隔離，同時公布取消入境航班熔斷機制，防疫措施放寬帶動人民幣，在個半小時內急升逾700點子（1元等於1萬點子），升穿7.1水平。

加上昨晚美國通脹放緩收窄下月加息幅度預期，人民幣在岸價至下午2時25分報7.0941，上升852點子或1.19%，創9月23日以來新高。離岸價一度升至7.0577，上升934點，至2時25分報7.09739，上升538點子，創10月6日以來新高。

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