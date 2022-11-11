中國衛健委今日公布取消入境航班熔斷機制，據內媒報道，截至下午2時，線上旅遊平台「去哪兒」的國際機票即時搜索量達到近一年高位，平台實時搜索量按日增長3倍，現時仍不斷增長，反映國際旅客需求強勁。
「去哪兒」平台數據顯示，10月以來機票價格波動放緩，今日的價格較9月底已下降三成至3700元人民幣。自10月30日調整冬春換季航班計劃後，國際航班量已增加1倍。此外，攜程（9961）平台的機票搜索量按年亦升逾一倍。
內地宣布取消入境航班熔斷機制後，相關股份即炒起，攜程暫升15%至230.2元；東航（0670）暫升5%；南航（1055）及國航暫升2.5%及0.3%。
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