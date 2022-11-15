該集團指，正在積極進行戰略轉變，專注於其內部開發管線中最前沿的、最有可能推動近期價值的藥物。因此其將優先考慮其後期註冊研究及通過監管機構的批准這些藥物上市，特別是呋喹替尼(fruquintinib)的全球註冊。另某些早期研究不會再被優先考慮用於內部開發，某些其他專案會考慮外部商業機會，讓公司能夠將資源集中在其後期藥物上。隨著一些相關臨床試驗的結束，和黃醫藥將繼續致力於道德上及患者關愛方面將繼續是我們的首要出發點。其亦將尋求潛在的合作夥伴，將其藥物在中國境外商業化，以加速為全球患者提供創新藥物。其將在適當時提供更新，包括有關簡化組織、重新部署關鍵人才以支持註冊研究和監管申請的具體計劃和進展的具體決定。

鑒於戰略重心調整，現任執行副總裁、研發負責人兼首席醫學官（中國）石明將總體負責全球研發及臨床開發。在石明的領導下，和黃醫藥繼FRESCO-2於今年8月取得成功的多中心臨床試驗結果後，將繼續高度聚焦其領先國際的藥物呋喹替尼的監管申請和進一步開發，包括即將提交美國食品藥物管理局的新藥上市申請。作為戰略重心調整的一部分，執行副總裁、總經理及首席醫學官（國際）Marek Kania將逐漸卸任在和黃醫藥的職位。

和黃醫藥執行董事、首席執行官兼首席科學官蘇慰國表示，相信這些經慎重考慮的行動將確保加快盈利之路，從而建立可持續的業務以支援未來的成功。與許多其他公司一樣，他們決定現在進行調整，以令他們能夠專注於後期管線產品的開發。集團指出，成為一家全球性生物製藥公司的願景保持不變，但是他們希望主要通過合作的方式在中國境外實現商業化，以實現這一戰略。無論如何，他們將繼續投資於全球發展，以實現為全球患者帶來創新藥物的目標。

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