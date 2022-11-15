澳門特首賀一誠公布最新施政報告指，會切實推動博彩業帶動非博彩業發展，嚴格監督新博彩經營承批公司履行批給合同承諾，著力發展非博彩項目，增加非博彩元素，加強開拓國際旅客市場。有效監管和持續推動負責任博彩，確保博彩業依法健康有序發展。他又說，爭取非博彩業佔本地生產總值約六成比重，並維持本地僱員在綜合旅遊休閒企業任職中、高層管理人員比例不低於 85%。