澳門特首賀一誠公布最新施政報告指，會切實推動博彩業帶動非博彩業發展，嚴格監督新博彩經營承批公司履行批給合同承諾，著力發展非博彩項目，增加非博彩元素，加強開拓國際旅客市場。有效監管和持續推動負責任博彩，確保博彩業依法健康有序發展。他又說，爭取非博彩業佔本地生產總值約六成比重，並維持本地僱員在綜合旅遊休閒企業任職中、高層管理人員比例不低於 85%。
他又說，完成修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》及配套法規，有序開展娛樂場幸運博彩經營批給的重新競投工作，確保新舊經營批給之間平穩過渡。博彩業修法及博彩經營批給重新競投，旨在正本清源，促進博彩業長遠健康規範有序持續發展，並加強開拓國際客源，推動會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂、美食之都、社區旅遊、海上旅遊等非博彩元素逐步豐富。
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