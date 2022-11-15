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匯豐新加坡新總部開業 祈耀年：有志在當地大力發展業務

匯豐（0005）新加坡新總部開業。行政總裁祈耀年表示，新加坡是匯豐至關重要的市場。「我們有志在新加坡大力發展業務。」又指知道競爭非常激烈。

該行的新辦公室面積超過14萬平方呎。在以5.29億美元收購了本土保險業務後，該行在新加坡擁有4,000多名本地員工，較2019年增加16%。據報，匯豐的目標是到2025年將新加坡理財業務規模增加一倍，並力爭實現本地商業銀行業務兩位數增長。

匯豐已撥出60億美元用於從2021年起五年內的投資，其中一半用於南亞和東南亞。根據2021年年報，該行在亞洲的主要業務在香港，擁有2.8萬名員工，在中國內地擁有3.5萬名員工。

匯豐又透露，已將東南亞市場利率和匯率團隊及其賬簿搬至新加坡，但沒有說明是從哪裡。該行擴大了資產管理業務範圍，在分銷領域增加了製造功能，並加強了對馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓等關鍵市場的覆蓋率。另一方面，匯豐正在縮減歐洲和美國業務，並承受著最大股東的壓力，要求其加快行動步伐或剝離利潤更高的亞洲業務。

 

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