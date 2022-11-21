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瑞銀：美息明年首季見頂5厘 下半年或開始減息

瑞銀發表2023年經濟展望，預計明年初亞洲增長或將放綬，但隨著通脹壓力逐漸消退，美息有望在第一季見頂5%，明年將現中溫和復蘇，亞洲全年經濟增速可望達到4.4%。

美國加息預期逐漸降溫，瑞銀預期美聯儲未來兩次加息各加50個基點，利率升至5%見頂，並於明年下半年開始減息，料屆時全球經濟將會逐步明朗化。美元仍然會輕微上升至明年第一季，料強勢會維持一段時間，其他貨幣會陸續反彈。當中，瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆指，人民幣於明年第一季仍然會處於弱勢，至3月跌至7.3低位，料9月將會「回7」，及後下半年將回至6.9水平。

至於中國經濟方面，瑞銀料中國今年全年經濟增長為3.1%，胡一帆稱，已計入最近新一波疫情及二十大後宣布的防疫政策放鬆。瑞銀預測在明年第三季將是中國重新開放關鍵，並預計兩會將有新措施推出，明年經濟增長將為4.5至5%。

在市場仍未完全明朗化前，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎認為，投資者可關注防禦性及價值板塊，前者如消費必需品、醫藥等，今年的表現已跑贏大市，後者如能源股等，料由油價將維持於100美元水平。中長期而言，她看好 5G+、自動化和機器人等主題，以及可再生能源營運商、動力電池和材料行業中的部分結構性機會。

李智穎又指出，科網股於加息環境下受壓，其市盈率受加息影響下跌。但隨監管政策明朗化，市場對出現不明朗情況的擔憂減低，待兩會公布政策後會有更明確方向。至於內房行業，她認為政府早前公布的政策支持已反映在最新一輪反彈中，料明年下半年銷售會慢慢增長，惟房價仍有壓力。本港樓價受利率及經濟影響，明年則再有5至7%下跌空間。

 

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