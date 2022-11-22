克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester表示，「我認為我們在下次會議上可以放慢75個基點的加息步伐，我對此沒有意見」，認為利率剛剛進入了會對經濟構成壓力的限制性區域，政策進入了新的「節奏」。她，市場對基準利率將於明年在5%左右見頂的預期「真的離譜」，並表示需要進一步加息以使利率更深入限制性區域。她稱，「我不認為我們已經接近可以停下腳步」，「我們仍然有更多工作要做，因為我們需要看到通脹率確實走在回歸2%的可持續下行道路上」。

三藩市聯儲行長Mary Daly表示，官員們需要注意貨幣政策的滯後性，並重申她認為利率至少會升至5%。

Daly表示，「調整得太少會導致通脹過高。調整太多可能帶來不必要的痛苦下滑」，「我傾向於站在更鷹派的一邊，我要考慮需要做什麼以及風險在哪裡」，「5%在我看來是一個很好的起點」，「如果需要的話可以更高」，「雖然聯邦基金利率在3.75%至4%之間，但金融市場的表現就像是在6%左右一樣」。

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