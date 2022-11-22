調查顯示，對未來12個月樓價感樂觀的受訪者比例，從去年同期的 38%，大幅回落至今年第三季的12%。調查中有15%人表示有興趣置業的受訪者，當中逾六成表示期望樓價進一步下跌17%再去置業。另再有興趣置業的受訪者當中，近六成會考慮用按揭保險計劃（MIP），他們亦較為偏向高年期的按揭，其次是高成數的按揭。

李貴莊指，息口上升仍是對樓市最大的負面影響，本港最優惠利率（P）上升，令市民加重置業負擔以及壓力測試難度。由於拆息急上，大部份H按已觸及封頂位。而今年租金回報僅為2.1%低於實際按揭利率，料樓價仍有調整空間。

市場預期美聯儲加息步伐減慢，花旗料美息最終升至5.25至5.5%，增加本港加息壓力。李貴莊料，港銀因應資金成本壓力，於加息周期會共加P 1.5%，明年第三季實際按揭利率會升至4%。

李貴莊預計，明年經濟將回暖復蘇，當樓價於第二季從高位下跌15至20%時，料政府將會鬆綁「辣招」，於2023年財政預算案取消第二個物業從價印花稅15%。

調查為花旗銀行委託香港中文大學及毅群市場研究顧問公司，以隨機抽樣電話訪問及街頭訪問形式，在2022年9月訪問逾1,000 名香港市民。置業意向調查是評估香港市民當時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。

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