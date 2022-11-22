華夏基金（香港）董事總經理、固定收益投資主管蔡靖表示，隨著美元加息周期結束，停在5%左右，「樂盈寶」亦將停在5%或更高的位置，但當美元降息時，會建議客戶轉向定期存款等產品。

華泰國際同時公布與香港大學金融創新及發展研究中心的調查報告，旨在探索香港居民現金理財偏好。報告指出，香港散戶投資者平均每月現金餘額2萬港元，有92.5%受訪居民認為現金理財很重要，有88.9% 受訪居民表示近期計劃進行現金理財。報告又指出，有半數受訪者認為，創新型現金理財產品較銀行沽期儲蓄更具吸引力，反映銀行等金融機構在香港市場引入創新型現金理財產品，或對傳統銀行儲蓄產生一定程度的替代效應。

是次調查共收集約1512名介乎20至65歲香港居民的就業、收入和投資情况。於2022年6月22日至7月10日通過網上問卷形式進行調查。

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