及參與山灘清潔活動,即可賺取和兌換The Point積分,於25個新地商場、逾2000間商戶使用。

新地執行董事郭基泓表示,透過The Point進一步從休閒娛樂延伸到環境保護,可吸引更多追求綠色生活的年輕人。

由11月1日開始,The Point會員登陸「山•灘拯救隊」手機應用程式,在程式內綁定 The Point會員帳號後,即可獲贈2500 The Point積分,之後每次透過「山•灘拯救隊」手機應用程式舉報垃圾黑點、參與或組織山灘清潔活動,可自動換取The Point 積分。舉報垃圾黑點可獲1250 The Point積分,參與山灘清潔活動可獲2500 The Point積分積分,組織山灘清潔活動更可獲12500 The Point積分(相當於50元Point Dollar),可在新地旗下25個商場當作現金使用。

