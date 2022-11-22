及參與山灘清潔活動，即可賺取和兌換The Point積分，於25個新地商場、逾2000間商戶使用。

新地執行董事郭基泓表示，透過The Point進一步從休閒娛樂延伸到環境保護，可吸引更多追求綠色生活的年輕人。

由11月1日開始，The Point會員登陸「山•灘拯救隊」手機應用程式，在程式內綁定 The Point會員帳號後，即可獲贈2500 The Point積分，之後每次透過「山•灘拯救隊」手機應用程式舉報垃圾黑點、參與或組織山灘清潔活動，可自動換取The Point 積分。舉報垃圾黑點可獲1250 The Point積分，參與山灘清潔活動可獲2500 The Point積分積分，組織山灘清潔活動更可獲12500 The Point積分（相當於50元Point Dollar)，可在新地旗下25個商場當作現金使用。

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