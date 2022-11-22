他又指，香港定下明確的發展目標，將循三大方向推動發展，包括鞏固香港固有優勢；全速推進新世代基建和服務；以及積極探索數字金融發展。在未來，創科必定是經濟發展的重要引擎。金管局將大力推動金融科技發展，促進金融服務創新，同時提高生產力。

在金融創新方面，要提升「轉數快」（FPS）的功能。這個快速支付系統在2018年推出，目前仍是全球唯一一個雙幣、連通所有銀行和電子錢包帳戶的實時轉帳系統。未來FPS將積極開拓新版圖，探討跨境零售支付的可能性。

此外，「商業數據通」（CDI）上月正式投入運作，參與銀行已經從試行階段的八家增加到23家，而參與的數據提供方也多達10家。金管局下一步會繼續研究如何擴大CDI的數據範圍。

探索數字金融發展方面，數字貨幣mBridge項目已經從實驗踏入試行階段，是目前環球最大規模的跨境央行數字貨幣（CBDC）試行，更是其中一個首先運用多種CBDC，為企業跨境交易進行真實結算的項目。除了在mBridge項目跟人民銀行緊密協作，就數字人民幣（e-CNY）發展而言，香港是內地以外的第一個跨境試點。目前相關的技術測試已經進入了第二階段，測試的範圍和規模都有擴大，參與的銀行也從1家變成4家。香港會繼續全力支持e-CNY的發展，促進粵港澳大灣區互聯互通，讓跨境支付服務可以提速、提效。

其他報道

復星國際委德銀為出售鼎睿再保險顧問

受惠「保就業」等政府補貼 富臨料中期扭虧賺800萬元

虛幣交易所「火幣」今起易名「火必」 孫宇晨：行業須自律他律

百度第三季經調整營業利潤升逾五成 勝預期

監管進入尾聲 據報內地將向螞蟻罰款超過10億美元

空運牌照局：香港快運航空獲批准續牌至2027年

證監會：建議進一步修訂持倉限額制度

快手上季經調整虧損收窄至6.7億人幣 勝預期

股神巴菲特旗下巴郡 再沽比亞迪 套現6.3億

台積電前大將蔣尚義出任鴻海半導體策略長 曾指加入中芯是一生最愚蠢的事

同程旅行上季溢利淨額跌27% 收入升半成

大市全日沽空金額200.37億元 比率降至15.75% 熱炒中交建沽空勁增

恒指收市跌231點 成交增15% 5日累挫918點 三大指數創一周低

遊戲工委報告︰未成年人遊戲沉迷問題已基本解決 轉移投入短或網絡視頻

衛健委：持續整治層層加碼 確保「20條」措施落實

富臨：下月將開設4至5間餐廳 料聖誕節表現可維持去年水平

滬指終止四連跌 收漲0.13%

易會滿倡「建立中國特色估值體系」券商官媒撐 中資股炒起