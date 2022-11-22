金管局副總裁李達志今日在2022金融街論壇年會上表示，香港作為祖國和全球對接的門戶，會繼續投入新的工作，深化互聯互通機制，包括快將啟動「互換通」，協助持有內地債券的國際投資者管理利率風險。
他又指，香港定下明確的發展目標，將循三大方向推動發展，包括鞏固香港固有優勢；全速推進新世代基建和服務；以及積極探索數字金融發展。在未來，創科必定是經濟發展的重要引擎。金管局將大力推動金融科技發展，促進金融服務創新，同時提高生產力。
在金融創新方面，要提升「轉數快」（FPS）的功能。這個快速支付系統在2018年推出，目前仍是全球唯一一個雙幣、連通所有銀行和電子錢包帳戶的實時轉帳系統。未來FPS將積極開拓新版圖，探討跨境零售支付的可能性。
此外，「商業數據通」（CDI）上月正式投入運作，參與銀行已經從試行階段的八家增加到23家，而參與的數據提供方也多達10家。金管局下一步會繼續研究如何擴大CDI的數據範圍。
探索數字金融發展方面，數字貨幣mBridge項目已經從實驗踏入試行階段，是目前環球最大規模的跨境央行數字貨幣（CBDC）試行，更是其中一個首先運用多種CBDC，為企業跨境交易進行真實結算的項目。除了在mBridge項目跟人民銀行緊密協作，就數字人民幣（e-CNY）發展而言，香港是內地以外的第一個跨境試點。目前相關的技術測試已經進入了第二階段，測試的範圍和規模都有擴大，參與的銀行也從1家變成4家。香港會繼續全力支持e-CNY的發展，促進粵港澳大灣區互聯互通，讓跨境支付服務可以提速、提效。
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