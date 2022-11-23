小米（1810）收市後公布第三季業績，收入按年跌9.7％至704.74億元 （人民幣，下同），按季升0.4％，勝市場預期。 經調整淨利潤按年跌59.1％至21.17億元，按季升1.7％，勝市場預期，當中包括智能電動汽車業務費用8.29億元。 毛利按年跌18％至117.22億元，毛利率按年跌1.7個百分點至16.6％。
截至9月底首三季收入按年跌11.8％至2139.97億元，毛利按年跌17％至361.99億元，經調整淨利潤按年跌59.8％至70.57億元。
上季各業務表現， 智能手機收入按年跌11.1％至425.14億元；IoT與生活消費產品收入按年跌9.1％至190.59億元，互聯網服務跌3.7％至70.66億元，其他收入按年跌6.6％至18.34億元。
小米表示，由於智能手機出貨量及ASP均有所下降，以至智能手機分部收入錄得跌勢。第三季度智能手機出貨量按年跌8.4％至4020萬部，主要受全球宏觀經濟環境的影響。智能手機的ASP按年跌3％至1058.2元，主要因境外市場增強了促銷力度，部分被內地推出的高端智能手機所銷力度所抵銷。
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