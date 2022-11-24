憂慮疫情加劇，港股升幅收窄，人行落實內房16條，內房股向上。恒指今早高開160點，高位升235點，其後曾倒跌6點，半日高低波幅242點
恒指半日升90點或0.52%，報17614點，大市成交金額500億元；國指升30點或0.52%，報5975點。恒生科技指數收報3579點，升0.67%。
藍籌股成交金額188.37億元，佔大市成交37.67%；科指成份股成交金額108.32億元，佔大市成交21.66%；國指成份股成交金額169.84億元，佔大市成交33.96%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。美團（3690）、京東（9618）、小米（1810）拖累大市。
藍籌59隻升，11隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升11.49%，收報2.62元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌10.57%，收報17.26元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.53元，升6.35%；跌幅最大的是小米（1810）收報9.41元，跌3.98%。
恒指受制於10天線(17780.16點)。科指受制於10天線(3641.09點)。
北水南下合計淨流入1.47億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入5.3億元人民幣，較上日減少66.11%，連續第2日流入，累計流入20.96億元。
繼比亞迪（1211）後，吉利（0175）旗下部分車型加價，加幅2000至6000元不等。比亞迪收報176.5元，升0.86%。吉利（0175）收報9.97元，跌0.5%。
中海油（0883）據報為出售美國油田權益尋找潛在買家。收報10.2元，跌0.58%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，優品360（2360）收報2.2元，跌0.45%。賓仕國際（1705）收報0.285元，無升跌。周大福（1929）收報15.64元，升1.69%。醫思醫療（2138）收報5.22元，升0.38%。友和（2347）收報1.01元，升2.02%。
凌雄科技（2436）今上市，定價7.6元。收報7.31元，跌3.82%。
人行正式發文公布救內房16招。中海外（0688）收報19.72元，升1.96%；龍湖（0960）收報20.45元，升6.96%；華潤置地（1109）收報33.25元，升1.53%；碧桂園（2007）收報2.62元，升11.49%。非藍籌內房新城發展（1030）收報2.77元，升8.63%；旭輝（0884）收報1.18元，升8.26%；美的置業（3990）收報9.82元，升7.56%；龍光地產（3380）收報0.87元，升7.41%；遠洋集團（3377）收報0.91元，升7.06%。
富士康鄭州廠暴力衝突，鴻海：按合約發津貼，無安排新員工與確診員工共住。手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報1.49元，跌0.67%；丘鈦（1478）收報3.77元，升1.07%；舜宇（2382）收報89.75元，升3.46%；高偉電子（1415）收報12.46元，跌2.04%；通達（0698）收報0.115元，無升跌；瑞聲（2018）收報17.46元，升4.93%；比亞迪電子（0285）收報22.95元，升4.56%；信利國際（0732）收報1.39元，跌1.42%；富智康（2038）收報0.81元，跌2.41%。
謝瑞麟（0417）：對聖誕節看法較保守，料銷售與11月相若 。收報1.11元，升6.73%。
澳門擬明年撥6.5億澳門元擴客源。傳澳門12月初公布賭牌競投結果，新牌主要建藝術館辦演唱會及海上遊。濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報5元，跌0.2%；美高梅中國（2282）收報4.4元，跌2.87%；澳博（0880）收報3.24元，跌0.61%；永利澳門（1128）收報4.44元，跌0.22%；銀河娛樂（0027）收報43.1元，跌0.23%；金沙中國（1928）收報17.92元，升1.13%。
劉敏斌1924萬增持亞視（0707）股權至16.03%，成第二大股東。收報0.029元，跌6.45%。
小米（1810）上季四大業務收入均錄跌幅，經調整淨利潤跌六成勝預期。收報9.41元，跌3.98%。
完美醫療（1830）半年盈利倒退三成，中期息13仙。收報3.22元，升6.27%。
破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見42元，收報41.65元，升2.21%；億達中國（3639）創上市新高，見7.01元，收報1.2元，升140%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見23.85元，收報22.8元，升2.24%；健世科技（9877）創上市新高，見37.5元，收報36.15元，升5.55%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.84元，收報4.76元，升14.42%；三生製藥（1530）創52周高，見8.01元，收報8元，升0.76%；eprint（1884）創52周高，見0.5元，收報0.465元，升9.41%。
2隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.185元，收報0.185元，跌2.63%；普匯中金（0997）低見0.035元，收報0.037元，無升跌。
5隻股份創52周低，包括佳明集團（1271）低見3.95元，收報3.97元，跌1%；康健（3886）低見0.29元，收報0.305元，無升跌；中盈盛達（1543）低見1.35元，收報1.5元，跌3.23%；贏家時尚（3709）低見8.98元，收報9.14元，升0.22%；香港航天科技（1725）低見5.45元，收報5.6元，跌16.79%。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）創上市新高，見7.01元，收報1.2元，升140%；多想雲（6696）平上市低位0.5元，收報0.63元，升21.15%；三葉草生物（2197）收報5.17元，升16.7%；閩港控股（0181）收報0.143元，升16.26%；大成食品（3999）收報0.55元，升15.79%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.84元，收報4.76元，升14.42%；融創服務（1516）收報2.66元，升14.16%；文化傳信（0343）收報0.465元，升12.05%；碧桂園（2007）收報2.62元，升11.49%；中視金橋（0623）收報0.78元，升11.43%。
下跌異動股，包括，禮建德（8455）平上市低位0.026元，收報0.026元，跌18.75%；香港航天科技（1725）見52周低5.45元，收報5.6元，跌16.79%；中鋁國際（2068）收報1.93元，跌15.35%；玄武雲（2392）收報3.25元，跌13.33%；摩比發展（0947）收報0.176元，跌10.66%；新世界發展（0017）收報17.26元，跌10.57%；碧生源（0926）收報0.68元，跌10.57%；遠大中國（2789）收報0.028元，跌9.68%；超大現代（0682）收報0.032元，跌8.57%；包浩斯（0483）收報0.54元，跌8.47%。
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