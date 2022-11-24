對於近期幣圈寒冬，Cathie Wood指：「有時你就是得面對考驗、度過危機，才能看見誰會存活。」她認為，現時反而是檢驗幣圈基礎建設、投資理論的好機會。

Cathie Wood承認，FTX 的崩潰和悲觀的市場情況可能會讓機構投資者推遲採用加密貨幣， 但也為投資者提供了學習機會。「一旦機構投資者確實做好功課，他們會更加願意投入比特幣或者以太幣。」

Cathie Wood最近更低吸Coinbase股票，11月加碼5300萬美元，並購入更多Grayscale比特幣信託基金(Grayscale Bitcoin Trust)以及加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital的股份。

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