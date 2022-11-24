費安德指出，因「動態清零」令經濟和商業的不確定性上升，對消費者信心和就業的溢出效應顯著、短期內真正開放後或對經濟產生破壞性影響﹔長期而言亦對商業環境穩定性的看法或不斷變化。

房地產方面，由於未現明顯復蘇跡象，對GDP增長影響顯著﹔短期內政策鬆動會給予房企暫時的喘息空間﹔長期而言，房地產行業未來或邁向準公用事業形式。

對外貿易方面，是疫情爆發以來的重要經濟增長引擎，短期內由於全球經濟放緩，出口表現不佳，長期而言則因地緣政治局勢加速「近岸化」而產生影響。

不過費安德認為，經濟增長的程度並不是驅動惠譽調整中國評級的關鍵因素，更認為一至兩年的低GDP並無問題，反而更看重中國在低GDP或下行周期時，是否提供會再次「大水漫灌」，如再次以貨幣政策放水支持經濟，將對中國評級產生負面影響。

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