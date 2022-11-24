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小米13系列據報已量產 料售價上漲15%至20%

內媒《澎湃新聞》報道，定位升級、成本、疫情、匯率波動等因素影響，即將發布的小米（1810）新一代旗艦機小米13系列預計售價將大幅上調，上調幅度將達15-20%，小米13售價將在4500元人民幣左右。

據報，目前，這一系列產品已經開始量產，全系均搭載4nm芯片。

 

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