moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

曼聯尋求賣盤 傳碧咸伙拍英國首富提購 格拉沙家族標價約642億元

英超球會曼聯昨日（23日）在官網宣布，美國班主格拉沙家族考慮將「紅魔鬼」賣盤。《金融時報》引述知情人士報道，球星碧咸對與曼聯的潛在買家合作「持開放態度」。有報道指，碧咸可能與英國首富拉特克利夫合作收購曼聯。

格拉沙家族發表聲明，表示願意考慮出售旗下曼聯或引入新的投資者。《金融時報》指，碧咸對於與曼聯的潛在買家合作持有「開放態度」，更有不少媒體指其合作對象可能包括英國首富拉特克利夫。據報，格拉沙家族為曼聯標價68億鎊（約641.8億港元），亦有指開價可能高達90億鎊，底價則為45億鎊。

另有報道引述消息人士指，碧咸過去曾與多個投資者接觸，了解是否願意支持收購母會曼聯的行動，惜相關談判一直未取得進展，如今碧咸卻對合作「持開放態度」。

有報道提到，拉特克利夫於今年8月曾傳出與格拉沙家族接觸，希望未來全資控股曼聯，但有指拉特克利夫堅持開價不會超過50億鎊。拉特克利夫早前亦曾參與競購另一英超球隊車路士，但未能成現時擁有法甲球隊尼斯。

已故美籍富商格拉沙（Malcolm Glazer）在2005年以7.9億鎊（約74億港元）收購曼聯，格拉沙家族至今已掌控「紅魔鬼」17年。不過，曼聯自傳奇教頭費格遜2013年退休後，不曾贏過英超冠軍，往後多次易帥也未能改善戰績。

 

 

其他報道

國際證監會組織：加密資產需套用IOSCO原則 明年出顧問報告

ING銀行：料明年中國經濟增長5.3%

碧桂園獲郵儲行授信500億人幣 傳龍湖亦獲工行授信

惠譽︰預測明年中國GDP 4.5%  關注下行周期是否再「大水漫灌」

吉利：目前未對旗下新能源汽車價格進行調整

無懼幣圈寒冬 Cathie Wood續睇好比特幣 料2030年飈至100萬美元

【有片：埋身擊】美元兌日圓或下試更低水平 宜沽美元買日圓

半日沽空金額66.58億元 盈富沽空最多 小米績後沽空增4倍 新地沽空比率45%

富士高中期虧損收窄至420萬元 息增1倍至2仙

醫思健康中期盈利「腰斬」 息5.8仙

恒指半日升90點 科指升0.67% 碧桂園升11.4% 北水轉流入 凌雄上市倒跌3.8%

金管局：無需亦無打算改變聯匯制度

標普︰內地房地產銷售今年跌26-28% 明年再跌5-8%

繼比亞迪後 吉利旗下部分車型加價 加幅2000至6000元不等

1個月HIBOR連升9日 升穿4厘 再見逾14年高

美國FTC據報或提反壟斷訴訟 阻微軟收購動視暴雪

中海油據報為出售美國油田權益尋找潛在買家

對沖基金大鱷Bill Ackman持大量沽空港元倉盤 稱聯繫匯率對港不再有意義

滬深兩市主要指數高開 人行淨回籠1240億人幣

恒指高開160點 科指升1.13% 碧桂園升6.3% 凌雄上市升3.9%

北水增持國美 盈富 減持工行

聯儲局暗示放慢加息 首次警告經濟衰退

港股ADR升122點 夜期高水122點 周大福等業績 凌雄科技上市

聯儲局預示放慢加息步伐 衰退率近五成 美債倒掛再破紀錄 道指升95點

 

 