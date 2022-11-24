格拉沙家族發表聲明，表示願意考慮出售旗下曼聯或引入新的投資者。《金融時報》指，碧咸對於與曼聯的潛在買家合作持有「開放態度」，更有不少媒體指其合作對象可能包括英國首富拉特克利夫。據報，格拉沙家族為曼聯標價68億鎊（約641.8億港元），亦有指開價可能高達90億鎊，底價則為45億鎊。

另有報道引述消息人士指，碧咸過去曾與多個投資者接觸，了解是否願意支持收購母會曼聯的行動，惜相關談判一直未取得進展，如今碧咸卻對合作「持開放態度」。

有報道提到，拉特克利夫於今年8月曾傳出與格拉沙家族接觸，希望未來全資控股曼聯，但有指拉特克利夫堅持開價不會超過50億鎊。拉特克利夫早前亦曾參與競購另一英超球隊車路士，但未能成現時擁有法甲球隊尼斯。

已故美籍富商格拉沙（Malcolm Glazer）在2005年以7.9億鎊（約74億港元）收購曼聯，格拉沙家族至今已掌控「紅魔鬼」17年。不過，曼聯自傳奇教頭費格遜2013年退休後，不曾贏過英超冠軍，往後多次易帥也未能改善戰績。

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